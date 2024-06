Gioja habló de la conducción del PJ: 'Quiroga Moyano no tiene capacidad de daño'

Cesar Gioja, uno de los históricos dirigentes del peronismo habló de las elecciones del partido, pero no dejó de lado quien es la figura que considera más apropiada. En este marco, explicó en Banda Ancha que quien menos daño podría producir es Quiroga Moyano

"Los conductores a veces tratan de que no haya nadie en segundo lugar", comentó. A la vez dijo "siempre van bochando con más o menos diplomacia las posibilidades". Es así como hizo una analogía y dijo: "van pelando el tallo para abajo esta es la historia no es algo de San Juan no es de Este es un fenómeno que se ha dado y que eso hace".

De esta manera apuntó a que "hoy debe haber un proceso de transición para encontrar figuras nuevas". al consultarle si una posibilidad de que Quiroga Moyano sea una figura nueva para el peronismo explicó "yo entiendo que Quiroga Moyano es compatible con este perfil porque es un hombre que tiene experiencia que no se discute y que no tiene capacidad de daño, es mucho eso". Seguidamente indicó "eso es lo que tenemos que evitar porque nosotros todos los políticos vos ves en la libertad avanza que se hacen zancadillas entre ellas"