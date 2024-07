‘Hacemos por nuestro país’ de Baistrocchi presentará su partido para competir en 2025

Lejos de un acercamiento con los líderes y jefes políticos de Partido Justicialista como son Sergio Uñac y José Luis Gioja, el titular del espacio ‘Hacemos por nuestro país’ en San Juan, Emilio Baistrocchi, visitó Banda Ancha y adelantó que presentarán su partido político para estar la competencia electoral del año próximo.

En Canal 13, el ex intendente de la Capital, contó que la fundación a la que le dio bajada en la provincia y que a nivel nacional encabeza Juan Scharetti, presentará su partido político para competir en los comicios del 2025.

‘Se está conformando a nivel nacional y también lo vamos a hacer a nivel provincial, la generación de un espacio político de amplio espectro. Tiene que ver con la coyuntura social y política de hoy. Los grandes factores aglutinantes que existían anteriormente eran los partidos políticos y eso hoy no pasa, hoy son elementos de internas, de rupturas’, dijo Baistrocchi.

El dirigente agregó que ‘estamos pensando en la generación de un ‘Hacemos por San Juan que va a tener un condimento de amplitud, un condimento que alguna vez supo tener el justicialismo cuando era un movimiento que se estaba constituyendo, trajo pensadores y personas que realmente tenían diferente tipo de visiones para tratar de generar objetivos en conjunto’.

Por último, el ex intendente capitalino dijo que ‘este es un espacio es una vía de medio, no es la extrema derecha que representa Milei ni la izquierda a la que se ha ido el kirchnerismo. Podemos confluir en tratar de generar nuevos espacios que nos lleven a nuevos destinos porque claramente lo que hemos probado antes no ha funcionado’.