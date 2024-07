Karina Milei llega a San Juan y se reunirá con referentes libertarios

Este jueves, San Juan será el escenario de una visita muy esperada: Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei y 'Jefe' del armado político, arribará a la provincia para reunirse con referentes libertarios. Esta visita se enmarca dentro de las actividades oficiales del presidente y la labor organizativa de Karina como armadora de distritos electorales.

Gonzalo Medina, uno de los líderes locales del movimiento libertario, explicó en Más Allá de las Noticias, la importancia de esta visita: "Llega Javier Milei este jueves a San Juan. Va a haber dos tipos de visita: la de Karina, que tiene la titánica tarea de formar los distritos electorales y la fuerza para armar el gobierno del Congreso, y la de Karina como Secretaria de la Nación, que viene con su hermano Javier Milei en una visita oficial a la Casa de Sarmiento. En ese espacio, podemos decir que hay una reunión con Karina Milei", dijo.

Medina subrayó la misión del movimiento: "Nosotros no tenemos gobernadores; tenemos algunos intendentes y legisladores nacionales. Necesitamos sacar algunas 'ratas' que están en el Congreso a través del voto genuino de la gente y queremos guiar al país al primer mundo con una política exterior. Javier Milei es el primer presidente liberal del mundo". Tras ello mencionó "Imagina que, a consecuencia de eso, estamos tomando una llama que nos enseñó a todos porque ya no estábamos en política, pero hice mi autocrítica y nunca me interesó hasta que me hartó."

Por su parte, Gastón Briozzo resaltó la motivación y la filosofía del movimiento. "Algo que nos motivó fue que no queríamos permitir que nos quiten la identidad liberal", comentó. "Porque si ellos hablan del liberalismo, todos se cuelgan y hablan para brindar con el champán del campeón. Es muy fácil, pero no hay un seguimiento. La gente va a terminar advirtiendo los cambios; la gente no es tonta", añadió. Seguidamente mencionó: "Pero también es nuestra obligación salir a agitar las banderas del liberalismo que nosotros no solamente profesamos, sino también ejercemos. Porque el liberalismo no es una ideología; es una filosofía de vida. Uno vive como liberal y espera y trata de transformar el mundo en el que vive bajo este esquema."

Sergio Vallejo, otro dirigente libertario, también expresó su entusiasmo y apoyo a la causa: "La llegada de Karina Milei es un momento crucial para nosotros. Es una oportunidad para consolidar nuestras bases y trabajar juntos por el futuro del país. La gente está cansada de la vieja política y busca una alternativa genuina. Estamos aquí para ofrecer esa alternativa y construir un país mejor."