Baistrocchi apuntó con todo tras la lista de unidad en el PJ

Tras conocerse que José Luis Gioja y Sergio Uñac dieron paso a una lista de unidad en el Partido Justicialista, el que estalló y anunció su retiro del PJ fue Emilio Baistrocchi. El ex intendente de Capital, quien ya había amenazado con marcharse si no se daba un recambio generacional, apuntó con todo tras el acuerdo entre los exgobernadores.

El dirigente justicialista se expresó a través de sus redes sociales, donde anunció sin titubeos: ‘Me voy y me llevo conmigo mis convicciones’. Tras conocerse que no habrá elecciones el 11 de agosto, la postura expresada por Baistrocchi fue la de manifestar: ‘Planteé oportunamente que el partido necesitaba una renovación de autoridades, que debían evitarse los acuerdos de cúpula que dejan a los justicialistas afuera de la decisión’.

El ex Ministro de Gobierno expresó con dureza: ‘Está lista y hasta el mismo calendario electoral, son un claro ejemplo de un acuerdo de cúpula cambiar para que nada cambie y yo no avalo este proceso’.

Baistrocchi aseguró que tanto su decisión como la de Gioja y Uñac serán evaluadas con el paso del tiempo. El ex Jefe Comunal de Capital indicó que los exgobernadores actuaron pensando en sus propios intereses y no en el partido y San Juan, en un momento en donde al PJ, a nivel nacional, lo miran de reojo.

Por último, Baistrocchi aprovechó para apuntar contra Cristina Kirchner y despedirse del PJ: ‘Liderazgos eternos que nunca cesan ni transicionan. Dedos largos que señalan desde Buenos Aires, "que, quién y cómo". Cuentas raras que desvirtúan la lógica, "que con ella no alcanza, que sin ella no se pueda". Todo ello, mientras un país mira al Justicialismo esperando la soberanía política, la independencia económica y, sobre todo, la justicia social que otrora supimos conseguir. "Me voy, y me llevo conmigo a mis convicciones’.