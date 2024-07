Minozzi no descartó unirse al partido de Milei: 'Creemos en el capitalismo'

Empresario sanjuanino, Dino Minozzi, estuvo presente en el aeropuerto esperando a Karina Milei y luego la acompañó en el Juzgado Federal. Minozzi mencionó en el móvil de Canal 13 que su presencia se debió a una invitación del diputado Peluc, como seguidor de las ideas de la libertad.

"Yo trabajé en la juventud con esos lineamientos", explicó. "Nosotros creemos en el capitalismo, creemos en la libre empresa, en que hay que bajar los impuestos, mejorar las condiciones laborales y las leyes laborales. En este momento, hay muchas regulaciones y creemos que hay posibilidades de vivir mejor", afirmó Minozzi.

Sobre su posible regreso a la política, Minozzi comentó: "No sé si entraré nuevamente en la política". Tras ello aludió "Yo no tengo problema de comprometerme y poner la cara, pero todavía no he definido nada. No tengo ningún problema si es con ADN o con Libertad Avanza". "Lo que sí, hay que estar comprometido con las ideas. Hay muchos que no conocen en profundidad las ideas que hay que salir a divulgar. Este país lleva más de 70 años en el rumbo equivocado y nosotros tenemos que mostrarle el camino real de cómo es un mundo libre", dijo.

Respecto a las próximas elecciones, Minozzi señaló: "Las siguientes elecciones no es un problema que me martiriza. No voy a especular. Si las condiciones de trabajo me convencen, me quedo en el lugar que me corresponde. Lo que a mí me tiene apasionado es difundir las ideas de la libertad que es lo que defiende Javier Milei. Yo creo en el sistema que está proponiendo Javier Milei".