Peluc picante contra otros libertarios: ‘No queremos que usurpen nombres’

En el marco de la visita de Karina Milei en San Juan, José Peluc acompañó a la hermana del presidente Javier Milei en gran parte de su agenda en la provincia. En un tramo de la jornada, el diputado libertario se refirió en rueda de prensa a la interna libertaria local, asegurando que los Guardianes del León tienen las puertas abiertas al espacio libertario en la provincia, pero ‘sin mentir’. Además, duplicó la apuesta expresando: ‘No queremos que usurpen nombres’.

El legislador contó que se comunicaron con él los representantes de la agrupación Guardianes del León y le hicieron saber que no estaban de acuerdo con él. 'Nos mandaron un comunicado dicendo que le están usurpando el nombre, y nosotros esas cosas no queremos, desde el principio que se conformó el otro partido que es ADN y que empezamos a formar este frente, siemrpe dijimos que trabajaríamos con la verdad, y la verdad no es estar usurpándole el nombre a nadie, la verdad es ser sincero y así sea solo o con mucha gente, con una representación nacional o no van a ser parte igual', señaló.