En toda la Argentina, el Frente Grande está trabajando por el armado de un frente para ser una propuesta seria de cara a las elecciones de 2027. Así lo dejó en claro en su visita a Banda Ancha, el presidente de este espacio político, Mario Secco. ‘Estamos construyendo una propuesta a nivel nacional con Kicillof’, expresó sin titubeos.

El Jefe Comunal de la conocida localidad bonaerense contó: 'Nosotros creemos en la inclusión, en defender a nuestros mayores, defender a nuestros jóvenes, nosotros hacemos política pensando en que nuestros hijos tienen que estudiar para ser mejores que nosotros y cuando gobiernen, que gobiernen mucho mejor con nosotros, pero no excluyendo, no que se muera aquel total que a mí me valla bien. En conclusión, nosotros creemos en un modelo totalmente diferente'.

La máxima autoridad del Frente Grande a nivel nacional indicó que el armado del frente el objetivo es coincidir en la base de la respuesta que quieren darle al pueblo argentino. 'Eso es lo que estamos construyendo y la verdad es que venimos muy bien. Tenemos una propuesta a nivel nacional que la estamos construyendo que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que de a poco su imagen se va reflejando en el electorado de todo el país como una esperanza nueva para que nosotros lleguemos al 2027 con una propuesta competitiva', contó.

"La patria necesita de los que tenemos coraje"

'Lo de nosotros es seguir conduciendo, seguir trabajando. Nos motiva una Argentina diferente y más en estos momentos. La patria necesita de los que tenemos coraje, de los que queremos hacer política en favor de la gente y seguramente se lo han escuchado decir a los libertarios, pero la realidad no se condice con lo que dicen, ahora a nosotros nos ve trabajando por una argentina distinta', sostuvo Secco.