Raverta le tiró dardos a Macri y aseguró que están alineados a La Libertad Avanza

El PRO es una de las fuerzas políticas que constituye el principal pilar de Juntos por el Cambio, pero desde hace meses se encuentra transitando una interna entre el ala que representa Mauricio Macri y el de Patricia Bullrich. Habiéndose realizado la Asamblea del PRO y quedando desplazada de la cúpula dirigencial la ministra de Seguridad de Javier Milei, desde San Juan, la referente del ala bullrichista, Eugenia Raverta, apuntó a Macri diciéndole que ‘faltó a la palabra’ y aseguró que se encuentran alineados con La Libertad Avanza.

La ex concejal de la Capital y referente del ala de Bullrich, pasó por Banda Ancha y contó que ‘en marzo se acordó entre Macri y Patricia hacer una lista de unidad para el partido, acordando que Mauricio se quedaba con la presidencia y Patricia con la presidencia de la Asamblea de Delegados. La cuestión es que Macri asume la presidencia hace un mes y Patricia tenía que ser ungida como tal el jueves pasado. La cuestión es que ese acuerdo no fue. Macri propuso a Martín Yeza como presidente de la Asamblea y ahí quedó la fractura’.

Es sobre esto que para Raverta ‘Macri faltó a la palabra, porque en política se hacen acuerdos y se cumplen. Macri no lo cumplió, entonces quedó expuesto ese quiebre’.

Es evidente que el PRO atraviesa una crisis y el espacio se encuentra quebrado. Pero dentro el año próximo habrá elecciones de medio término y para eso, el sector identificado con la titular de Seguridad de la Nación, está alineado al gobierno libertario, según contó Raverta.

‘Formamos parte de ese frente que es el que va a competir el año que viene. La línea nuestra comparte y compone ese frente. Nosotros vamos a trabajar y ya estamos alineados con La Libertad Avanza. Nos han pedido que estemos en la gestión y que participemos del armado de ese frente. Vamos a trabajar para eso, sin ninguna duda’, dijo la dirigente.

Respecto a qué hará el sector macrista, Raverta dijo: ‘No se lo que van a hacer en las provincias, Macri como antes lo fue Rodríguez Larreta, no tiene una decisión, yo no le veo una decisión clara. Nosotros si tenemos claro nuestro camino y vamos por ese camino’, y agregó que desde su espacio no integran el gobierno de Marcelo Orrego, ‘no hemos sido convocados nunca. No nos convocaron y es válido también. Tenemos claro a donde vamos’.

Acerca de las elecciones mencionadas, para Raverta ‘va a estar muy polarizado porque no hay tiempo o forma para que haya una tercera fuerza. Creo que va a estar la gente que quiere que al presidente le vaya bien y la gente que no está de acuerdo con el presidente. No hay lugar para una tercera línea o sería muy ínfima. Ese voto que se pierde tiene que ir a uno de esta polarización, de estas dos fuerzas que van a competir’.