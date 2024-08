Rosas y la interna del PJ: ‘La renovación generacional y de género no se ha visto en esta lista’

La lista de acuerdo del Partido Justicialista para renovar autoridades dejó soldados heridos. Los lugares de interés no eran muchos y los dirigentes interesados, todo lo contrario. Pero el acuerdo sellado que tuvo a Sergio Uñac y José Luis Gioja como los ejes del pacto, también contuvo a otros dirigentes como Fabián Gramajo y Romina Rosas. Es esta última la que pasó este jueves por Banda Ancha y pese a estar dentro del acuerdo, se mostró molesta por cómo se repartieron los lugares en los que ella aspiraba a más. Fue dura con los máximos referentes del peronismo provincial y dijo que ‘la renovación generacional y de género no se ha visto en esta lista’.

Sobre el armado de la lista de unidad y la interna, Rosas dijo que ‘era necesaria esta lista única que reuniera seguramente sectores, pero que, bueno, vuelve a surgir lo mismo y volvemos a sostener, particularmente desde mi lado, desde el lado de quienes hemos estado trabajando juntos, la necesidad de renovación generacional y de género, que no se ha visto reflejado en esta lista. Esperamos que hacia adentro vienen procesos internos también que tiene que desarrollar el PJ, Rama Femenina y otros espacios que puedan consolidarse estos principios y estos valores que, sin embargo, en Caucete hemos logrado sostener’.

Sin embargo, la dirigente caucetera que fue contenida con un espacio dentro de la lista de acuerdo, dijo que ‘la nueva lista no reflejó esa renovación generacional y de género. Sí refleja una lista única, una unidad que hay que sembrar, que hay que cultivar, que hay que promover, que hay que cuidar para lo que viene hacia adelante. Creo que no podemos poner el carro delante del caballo y pensar solamente qué va a pasar el 25 y qué va a pasar el 27, quiénes van a ser los candidatos’.

Una de las razones o posiciones que puso sobre la mesa Rosas como justificativo para no tener el lugar al que aspiraba es por ser mujer, achacando la decisión a una cuestión de género por parte de los principales dirigentes justicialistas.

Al ser consultada sobre si pagó algún costo haber pretendido liderar el partido, sostuvo: ‘No sé si costo, porque no me parece costo, al contrario, yo creo que ha sido muy beneficioso que haya podido alzar la voz para las generaciones que son como la mía, digo que no somos las generaciones más jóvenes, pero que hay otras generaciones debajo nuestro, y para las mujeres. Creo que es muy valioso ese contexto, lo que se ha generado a través de esto, pero hay que siempre dejar de escandalizar el atrevimiento o la indisciplina de las mujeres’.

Además, la dirigente dijo que ‘es mucho más complejo, por supuesto, seguramente, pretender para una mujer ser presidenta que ser vicepresidenta’.

