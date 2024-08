Cáceres habló por primera vez de la denuncia por violencia que le hizo Martinazzo

Actualmente la mayor polémica que vive el país tiene en el ojo de la tormenta a Alberto Fernández, luego de la denuncia realizada por Fabiola Yañez. En ese contexto Gimena Martinazzo habló en el programa Banda Ancha sobre la situación que ella vivió con su expareja, Eduardo Cáceres, asegurando que todo lo que salió en las redes 'la hizo revivir muchas cosas'. Al día siguiente de dichas declaraciones, el propio exlegislador decidió hablar por primera vez en Paren Las Rotativas de esta denuncia por violencia de género de la que fue sobreseído.

Estas primeras declaraciones que dio el ex legislador se dieron por la pantalla de Canal 13 San Juan, durante la noche del pasado martes. En ese momento el entrevistado se presentó con el expediente de esta causa por violencia de género que inició su exmujer a finales del 2020, asegurando que existen grandes diferencias con lo relatado por la exprimera dama.

La primera diferencia que marcó fue que 'Martinazzo denunció pero, a diferencia de Fabiola que no fue escuchada, ella si fue escuchada ampliamente por la Justicia y le dijo que mintió'. Entrando en detalles en esas supuestas mentiras, el denunciado aseguró que las fotos que presentó su expareja 'no eran compatibles con episodios de violencia'.

Siguiendo en esa misma línea, quien supo ser diputado por el Pro mencionó que la denunciante también 'mintió' con los chats que presentó en diferentes medios de comunicación. Aseveró que dichas conversaciones fueron inventadas por ella, ya que luego de que se realizó la pericia a sus teléfonos celulares las mismas no se habrían encontrado.

Más adelante Cáceres se refirió a una de las principales frases con las que Martinazzo se expresaba en redes sociales: 'Yo no quiero su banca, quiero Justicia'. Sobre esto el acusado declaró: 'Mintió al decir que no quería mi banca de Diputados. No obstante, mandaba notas a todos los dirigentes nacionales pidiendo la banca. Mintió en la política, decía que el peronismo no había ayudado. Pero hay elementos, que tienen un grado alto de sospecha, sobre una ayuda del peronismo'.

Otro punto similar que existe entre las situaciones de Fabiola Yañez y la de Gimena Martinazzo, fueron las tan sonadas acusaciones de que sus moretones provenían de tratamientos estéticos. Acerca de esto el dirigente retirado del Pro volvió a insistir en que quien supo ser su pareja fue registrada por las cámaras de una clínica, pero que sospechosamente esas grabaciones se habrían borrado. 'Casualmente, hoy ella trabaja para el peronismo con Carlos Munisaga, que en ese momento era secretario de Seguridad', deslizó.

Finalmente, Cáceres sumó a una tercera persona en esta causa que causó tanto ruido en San Juan hacen casi 4 años atrás. Se trata de Paola Miers, ex candidata a gobernador de la provincia por La Libertad Avanza. Esto se debe a que esta figura política era la dueña de la estética en cuestión.

'Dijo que Martinazzo estuvo en la clínica, que no tenía lesiones y que las lesiones de la foto son del tratamiento estético. Me mostró la foto de Martinazzo sin lesiones en los brazos. La presenté como testigo, pero resulta que dijo que no me veía a mí desde hacía un año. A los cuatro meses apareció conformando una sociedad de cannabis con el primo proveedor del Estado de Sergio Uñac, que se llama Gustavo. Todo comprobado. Le inicié una causa por falso testimonio. Casualmente, hace dos semanas Miers fue a declarar bajo indagatoria. Tengo el registro de llamadas y los mensajes', relató.

Por último, Cáceres volvió a tocar un tema que lo convirtió en noticia nacional en más de una ocasión, se trata de su lucha en contra de las 'falsas denuncias'. 'Una persona que puede acreditar, o puede aseverar, que a una mujer hay que creerle sí o sí, lo único que conseguimos es promover las falsas denuncias. Hay que creerles si hay pruebas', sentenció.