RIGI: una parte del PJ va con despacho propio

El tratamiento de la Ley de Adhesión al RIGI en las comisiones de la Cámara de Diputados de San Juan 'parece ver la luz al final del túnel'. El jueves 15 de agosto, la mayoría de los legisladores sanjuaninos le darán su pulgar arriba, por lo que la provincia mostrará a Nación su apoyo con este importante artículo.

La diputada Fernanda Paredes pasó por Banda Ancha este miércoles y explicó porque una parte del PJ irá con despacho propio, el cual será en disidencia. Además, resaltó en más de una oportunidad que tanto ellas, como otros compañeros de bloque querían continuar con el tratamiento en comisiones, pero que, claramente se vio la estrategia del oficialismo de apurar el tratamiento.

Paredes contó que llegó el lunes a la comisión y se encontró que ya estaba la adhesión al RIGI en despacho del oficialismo. 'Primero decidieron no estudiar artículo por artículo, no estudiar por la naturaleza de las comisiones y proceder a paquete cerrado. La mayoría opinaba que sí, por supuesto que yo no, pero trajeron el despacho, entonces, claramente estaba la estrategia de tenerlo al despacho en ese momento', relató.

Acto seguido a la movida del oficialismo, el bloque del PJ dejó constancia en el acta de esa misma reunión que al desconocer que iban a emitir un despacho de manera tan automática, decidieron dejar reservada en el acta y que presentarían un despacho en disidencia, como establece el reglamento.

La diputada precisó, además, que cumplieron con el tiempo y las formas, lo que permitió que labor lo tuviera desde el martes. Finalmente, terminaron siendo tres despachos, por lo que el jueves 15 de agosto se sometería a tratamiento.

Paredes admitió que algunos diputados del PJ podrían acompañar la adhesión que pide el oficialismo. En ese sentido, aseguró que respeta y respetará si uno de los de su bloque vota a favor del RIGI. 'Yo respeto si algún diputado de mi propio bloque tiene otra postura, otra fundamentación, otro criterio, responde a otro sector. Es totalmente válido, yo no lo veo mal, y más teniendo en cuenta que es un tema complejo, estuvo 6 o 7 meses en el Congreso y ustedes vieron lo que significó el cambio de dictamen minuto a minuto, cambiando artículo por artículo', precisó.

En contrapunto, también manifestó: 'No me gusta que si voto de una manera digan que estoy en contra de o a favor de, me parece que eso no cuida las instituciones, y además me parece que hay que darse el debate y respetarse'

La diputada peronista insistió en que la Cámara de Diputados de San Juan podría haberse tomado un tiempo más para analizar más a fondo el apartado del RIGI de la Ley Bases. Incluso señaló que desde que salió publicada la norma en el Boletín Oficial hasta que llegó a la Legislatura, 'pasó muy poco tiempo'

Sin dar muchas vueltas, Paredes aseguró que tanto el gobernador Orrego como el vicegobernador Martín no están respetando las instituciones al afirmar que el que vota en contra del RIGI, lo hace también en contra de San Juan. La legisladora sostuvo que, si algún diputado entiende que debe votar en contra de la adhesión a este apartado de la Ley Bases, si alguien lo tilda de estar en contra de la provincia, es una acusación 'fuerte'.