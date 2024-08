Lourdes Arrieta después de irse de La Libertad Avanza: ‘Se lavaron las manos todos y me dejaron sola’

Tras presentar su renuncia al bloque de La Libertad Avanza, la diputada mendocina Lourdes Arrieta afirmó “un hecho tan delicado como los delitos de lesa humanidad no puede ser tratado a la ligera, y tampoco puedo formar parte de un bloque que esté en contra de la agenda del presidente”.

"Por ahora estoy sola y he decidido crear mi propio monobloque. No puedo ser parte de un lugar donde no me respetan. Es evidente el maltrato y la falta de consideración; me dejaron sola y no investigan a quienes deben investigar", apuntó en diálogo con la prensa.

Además, apuntó: “Deberían investigar al diputado Beltrán Benedit, que organizó la reunión, así como a Emilia Orozco y Lilia Lemoine, quienes estuvieron involucrados en la visita”.

"Yo ya he explicado: fue una visita institucional y no me lavo las manos. Sigo apoyando las ideas de la libertad”, resaltó.

La legisladora tomó esa decisión al conocer que la conducción del bloque de LLA había resuelto expulsarla tras el escándalo generado por la visita de diputados libertarios a genocidas presos en el penal de Ezeiza.

"Se lavaron las manos con la visita, me pusieron a mí como carne de cañón", expresó Arrieta al brindar declaraciones a los medios en las puertas del Congreso.