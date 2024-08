El impensado rebote sanjuanino del escándalo Arrieta

El domingo por la noche el presidente de la Cámara de Diputados de Nación, Martín Menem, se comunicó con el sanjuanino José Peluc. Necesitaba llevarle algo de tranquilidad, luego de que su nombre fuese publicado en la lista de los libertarios que caminaban por la cuerda floja debido al escándalo protagonizado por la mendocina Lourdes Arrieta.

El alboroto tuvo un impensado rebote en San Juan. El remezón impactará directamente en el diseño del 2025 electoral. Aunque parezca insólito, el incidente Arrieta agravó la fría relación entre Peluc y Marcelo Orrego.

En el entorno del diputado más cercano a Karina Milei responsabilizaron al entorno del gobernador por la difusión de la lista de indeseables que podían terminar expulsados del bloque. La nota original fue publicada por el sitio web La Política Online, pero fue replicada por al menos dos portales digitales cercanos a Juntos por el Cambio.

El encono de Peluc con el gobierno provincial viene de larga data. Se hizo visible la noche misma del domingo 13 de agosto del año pasado, cuando se liquidaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El diputado libertario acusó a 'Larrata' por ciertas maniobras de campaña. Fue una clara referencia al entonces Jefe de Gobierno Porteño, tachado de 'zurdo' por el mismísimo Javier Milei.

Horacio Rodríguez Larreta fue la opción de Orrego y la mayor parte de Juntos por el Cambio, quedándole una porción muy reducida a Patricia Bullrich. San Juan votó a contramano del país. Aunque aquí se impuso Horacio, a nivel nacional Pato le pasó por encima. Luego la halcona se sumó a la campaña libertaria. Como diría Charly García, say no more.

Peluc y Orrego se conocen hace muchos años. Compartieron militancia bajo la tutela de Roberto Basualdo en Producción y Trabajo. Pero los caminos se bifurcaron. A menudo el fundador de ADN cargó con el estigma de haber sido funcional al peronismo, por dividir a la oposición. Los señalamientos han sido recíprocos desde entonces.

Con esta historia sobre sus espaldas, el affaire Arrieta le echó sal a la vieja herida. Peluc terminó inesperadamente mencionado como el artífice de la filtración de los audios de la explosiva reunión de bloque. ¿Qué motivos tendría el sanjuanino para actuar de esa manera?

No solo Menem se comunicó con él para transmitirle tranquilidad sino también la propia Karina. Peluc es, a todas luces, el sanjuanino más cercano a la Secretaria General de la Presidencia. Por lo tanto, cualquier situación que lo involucre, indirectamente afecta a la hermana menor del presidente.

La semana pasada en Banda Ancha Peluc apuntó contra el PRO, luego de la derrota que sufrieron los libertarios por el DNU de los gastos reservados para la SIDE. 'Vienen a pelear poder y carguitos', acusó el diputado sanjuanino.

Como Karina, Peluc desconfía de una alianza con el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025. Rescatan a Patricia Bullrich a nivel nacional y a María Eugenia Raverta en San Juan. Pero con el partido orgánico amarillo no quieren saber nada.

El estallido de Arrieta que inesperadamente enchastró a Peluc no hizo más que agravar esa tensión entre libertarios y cambiemitas en San Juan. Tiene sentido, en cierta medida.

Orrego y Milei pueden compartir al menos una parte del mismo electorado. Claramente ni el gobernador ni el presidente podrán aspirar al voto peronista. Esos puntos justicialistas quedaron muy reducidos en 2023, pero pueden resultar impenetrables para los oficialismos.

Entonces, sería natural que los orreguistas y los libertarios salgan a disputar ese otro caudal antikirchnerista en un comicio que otra vez perfila repartido en tercios. Por supuesto nadie podría adivinar cómo será el escenario dentro de un año. Pueden pasar muchas cosas todavía. Sin embargo, en cada búnker hacen cuentas similares.

Si así fuere, la división en tres partes más o menos iguales pondría el acento en quién sale primero, quién segundo y quién tercero. El PJ se ilusiona con ganar la elección, aunque sea una victoria relativa porque difícilmente pueda retener las dos bancas que pondrá en juego.

Para Orrego y para Peluc, la consigna es la misma. El gobernador necesita imponerse en este comicio de medio término, para revalidar sus pergaminos. Las encuestas de imagen lo favorecen, pero trasladar ese porcentual a un candidato a legislador nunca será automático.

En paralelo, el gobierno nacional buscará aumentar su cantidad de diputados y senadores propios. Hasta ahora le sirvió relativamente la colaboración de los gobernadores. Pero siempre la Casa Rosada debió pagar los favores. Por eso Karina se encargó de fundar el partido La Libertad Avanza, para contar con esa herramienta y achicar la dependencia de Juntos por el Cambio.

Créase o no, el sainete de Arrieta les dio otro empujoncito para alejarse más, al menos en San Juan.



