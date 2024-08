Cristina habló desde México: "que se publiquen las actas electorales"

La ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández habló este sábado en México en el marco de un curso denominado “Realidad política y electoral de América Latina”. En ese marco se refirió a la situación de Venezuela asegurando que adhiere a la posición de Manuel López Obrador y Lula Da Silva, a la vez pidió que se muestren las actas de votación donde ganó la presidencia Nicolás Maduro. Pidió hacerlo por el legado de Hugo Chávez.

Cristina aseguró que defiende: “el principio de no injerencia en los asuntos de los otros países”. “Siempre hemos respetado en la América del Sur que no somos todos iguales y respetamos las dignidades culturales. Y en ese sentido, debo reconocer como principio rector que informó a la región, y que debe seguir informando a la región, lo que México ha sostenido históricamente: la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural”.