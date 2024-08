Ya definieron cuando se debatirá en Diputados la adhesión al RIGI

Durante la mañana de este martes 6 de agosto, se llevó a cabo una importante reunión en el Anexo de la Legislatura. La misma consistía en un encuentro entre representantes de múltiples instituciones con los diputados provinciales, para hablar sobre el RIGI. En ese sentido se confirmó que el debate de la posible adhesión finalmente se dará el 15 de agosto.

Fabián Martín, vicegobernador de San Juan, habló sobre este tema con los medios de comunicación que se presentaron en el Auditorio Emar Acosta. Allí se refirió a que fue una gran idea el hecho de organizar dicho evento, para poder escuchar a las diversas instituciones ya sea que estuvieran a favor o en contra del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

'Se presentaron algunas cámaras empresariales, hay un partido político, la CTA. Serían dos sectores políticos, están los colegios de geólogos, de biólogos y de ingenieros en mina. Son 12 instituciones que han confirmado su participación, son todos aquellos que han presentado nota, incluso hasta el día de la fecha han sido invitados. Esta reunión sería la última y a partir de ahí ya las 7 comisiones comenzarían a preparar los despachos, preparando todo para el próximo jueves 15 de agosto, que va a ser tratado este proyecto en particular', explicó.

Seguidamente el ex intendente de Rivadavia aseveró que al tener la posibilidad de escuchar de primera mano la opinión de los representantes de estos sectores, los propios legisladores podrán considerar otros puntos que quizás no tenían en mente para saber si se manifestará o no a favor del RIGI.

'La conclusión es que fue muy buena porque pudieron las instituciones pudieron hablar, tener sus palabras. Pudieron dar su opinión, y por supuesto, los diputados se escucharon. Sirve para fortalecer todo lo referido al tema del RIGI, para aquellos que estén a favor o aquellos que no estén a favor, poder fortalecer sus conocimientos. Entiendo que estaríamos terminando para que las comisiones comiencen a trabajar y a emitir sus despachos', señaló.