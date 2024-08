Rosas: 'Todos los funcionarios deben repudiar la violencia para que no vuelvan a suceder'

La intendente Romina Rosas compartió su perspectiva ante el caso de público conocimiento que involucra una denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, presentada por quien fuera su pareja. Rosas expresó su repudio a la situación y subrayó la gravedad de los hechos.

"Un escenario horroroso, repudiable, totalmente. Yo creo que es un escenario que nadie esperaba, por supuesto, pero donde yo sigo insistiendo, la violencia, más allá de que es una situación transversal, no importa si con cargo o sin cargo, se puede dar en todos los escenarios, pero en los ámbitos de poder, las mujeres son más vulnerables", afirmó Rosas.

La intendente también hizo hincapié en la manera en que los comentarios políticos a menudo desvían la atención del verdadero problema: "El eje de esta cuestión es que hay una mujer que ha sido violentada, y por las imágenes, brutalmente, y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, porque también después de esta situación de violencia, la mujer sigue siendo violentada por distintas situaciones".

Rosas señaló que el contexto de poder amplifica la vulnerabilidad de las mujeres, y criticó los cuestionamientos sobre el momento en que la denuncia fue hecha pública: "Las mujeres hablan en el momento en que consideran y se sienten seguras para hacer la denuncia. Hemos visto y presenciado multiplicidad de situaciones en el círculo de violencia, generalmente, no se rompe, y a veces hay mujeres que sufren toda la vida violencia y no denuncian. Cuestionar por qué ahora y por qué no antes es una cuestión en la que, verdaderamente, es muy fuera de lugar de algunos sectores".

Rosas hizo un llamado a la acción y la responsabilidad colectiva: "Todos los funcionarios deben ejemplarmente repudiar este tipo de hechos para que no vuelvan a suceder". Noticias Relacionadas Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género

Rosas también abordó la necesidad de fortalecer las políticas de género en respuesta a este caso: "El gobierno nacional comienza a cuestionar las políticas de género, al contrario, yo creo que las políticas de género hay que afianzarlas y promoverlas aún más para que den los resultados que deben dar. Evidentemente, hay que seguir trabajando en esta línea, porque ninguna mujer es ajena a esta realidad".

En cuanto a las repercusiones políticas, Rosas reconoció la importancia de asumir responsabilidades dentro de las estructuras partidarias: "Hay que hacerse cargo, ¿no? Bueno, no sé si es tanto el golpe o la responsabilidad que la tiene solamente aquel que comete el acto. La incoherencia por parte de quien conduce, la verdad que la estamos conociendo ahora, ¿no? Esta doble moral, no la conocíamos. Yo he sido parte de esa conducción, no responsable de sus actos, pero sí creo que el partido debe repudiar este tipo de acciones para que no sea moneda común y no sea una cuenta pendiente para el partido".