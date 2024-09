Munisaga sobre la quita de tasas a boleta de servicios: ‘No es aplicable a San Juan’

Carlos Munisaga defendió las cargas municipales en la factura de la luz: 'La resolución no es aplicable a San Juan'.

La medida anunciada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo sobre la quita de las cargas municipales en la boleta de servicios sigue levantando polvareda en los municipios sanjuaninos. En este caso, volvió a ser Carlos Munisaga quien recogió el guante asegurando que ‘la resolución no es aplicable a San Juan’

Luego el intendente de Rawson explicó: 'Yo entiendo que no sería aplicable porque nuestro esquema de cargos que hay en la boleta están vinculados a la naturaleza del servicio, no son ajenas como dice la resolución'

Además, el ex secretario de Seguridad de la provincia aseguró que la medida es anticonstitucional. 'Lo otro es más grave. La virtualidad, la efectividad de esa resolución soslaya y deja sin consideración todo el esquema constitucional nuestro. Además de las leyes, porque hay un marco regulatorio nacional, por ley nacional que es el que dice la energía se va a generar de esta manera, se va a transportar de esta manera, se va a distribuir de esta manera, va actuar de esta manera los prestadores de servicio, de esta manera van actuar los usuarios, de esta manera van a ver un ente regulador y de esta manera se va a fijar las tarifas’, precisó.

Incluso explicó: ‘Todo ese marco está fijando una ley. Una decisión de un Secretario de Comercio sin consideración de ese marco su efectividad yo también la pongo en duda. Aun existiendo no tiene ningún marco sansonatorio porque no tiene efectividad. Claramente lo que yo veo aquí es instalar una conversación sobre una cuestión, cuando el problema es la política del precio de la energía, la política tarifaria que está siendo que la boleta de la luz se torne impagable tanto para la industria como para el residencial, que hace que yo tenga cada vez más cola golpeándome en el municipio para que les pague la boleta de la luz, familias que no la pueden pagar'

Por último, Munisaga señaló que la medida trae de encubierto que el Gobierno Nacional está tratando de culpar a los intendentes de la suba de la boleta de servicios. 'Hay una política del precio de la energía y tarifaria que ha fijado el Gobierno de la Nación desde regulación que ha llevado a ese precio y que se quiere justificar e instalar en la conversación como que hay otros responsables', sostuvo.