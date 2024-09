Hermetismo, la nube que oscurece a la UNSJ por el caso Bloch

En la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el silencio reina tras la sesión secreta del Consejo Superior llevada a cabo el pasado jueves 19 de septiembre. El encuentro, envuelto en hermetismo, tiene como protagonista al decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Rodolfo Bloch, quien fue acusado de acoso laboral y sexual por una trabajadora de la facultad en abril del año pasado.

La sesión del Consejo Superior, en la que se decidió el archivo de la acusación contra Bloch, generó una controversia aún mayor debido a la falta de información oficial sobre el desarrollo de la sesión secreta.

Este medio intentó contactar con miembros del estamento estudiantil y otros consejeros superiores, pero la respuesta fue la misma: “No puedo dar información porque fue una sesión secreta”, fue lo que indicaron varios de los participantes.

Un consejero de renombre que pidió no ser identificado expresó: "Dado el carácter de reunión secreta estipulado por ordenanza y estatuto, no puedo darte la información. Soy respetuoso de la reglamentación más allá de compartirla o no".