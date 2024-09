Jáchal se suma al RIGI: "Adherimos, aunque siempre manteniendo la autonomía municipal"

El Intendente de Jáchal, Matías Espejo, abordó en Banda Ancha a controversia en torno a la adhesión al nuevo RIGI. A pesar de que el Partido Justicialista (PJ) mostró reservas y votó en contra de la normativa en la legislatura provincial, Espejo destacó la decisión de su municipio de adherir, priorizando la autonomía local.

"Nosotros, como Ejecutivo, generamos una resolución de adhesión propuesta por un decreto, donde se incluyen todos los considerandos y aspectos pertinentes. Siempre salvaguardando nuestra autonomía municipal, pusimos a consideración del Concejo su acompañamiento", explicó el Intendente.

Espejo aclaró que, aunque el bloque del PJ en la Cámara de Diputados votó en minoría, no se oponían a la norma en sí, sino que proponían un proyecto alternativo. "Lo que el PJ proponía era un dictamen superador, más abarcativo, defendiendo el modelo de minería que San Juan ha desarrollado con valentía e inteligencia durante 20 años. No considero que se haya votado un no a la adhesión, sino a una visión reduccionista de aprobar la norma tal cual fue presentada a nivel nacional", afirmó.

El Intendente subrayó la importancia de la minería para el desarrollo de Jáchal, destacando el impacto positivo que ha tenido el yacimiento Gualcamayo en el departamento. "Entendemos la necesidad de impulsar la actividad minera, pero siempre reservándonos el derecho de mantener nuestra autonomía municipal en la generación de políticas públicas y financieras", sostuvo.

En relación a las preocupaciones sobre los proveedores locales, Espejo mencionó que Jáchal enfrenta desafíos similares a otros departamentos mineros como Calingasta. "Valoramos el desarrollo que Gualcamayo ha traído a Jáchal, desde inversiones en infraestructura hasta mejoras en la calidad de vida de nuestra población. Sin embargo, seguimos trabajando en la defensa de nuestros intereses locales, especialmente en lo que respecta a la protección de nuestro medio ambiente y la gestión del agua", aseguró.

El Intendente también se refirió a la situación de Fabricaciones Militares en el departamento, expresando su preocupación por las posibles privatizaciones y el achicamiento del Estado. "Estamos muy preocupados por el futuro de esta industria, que ha sido clave para el desarrollo de la minería en nuestra región. Aunque hemos buscado apoyo a nivel provincial y nacional, seguimos insistiendo en la defensa de Fabricaciones Militares y en la necesidad de que continúe operando en Jáchal", afirmó.

Finalmente, Espejo abordó la posibilidad de la construcción de un gasoducto, una demanda de la empresa Gualcamayo. Aunque reconoció que se trata de un proyecto complejo, consideró que podría ser una inversión estratégica para el desarrollo industrial del departamento. "Jáchal cuenta con yacimientos de caliza que podrían ser el sustento de futuros proyectos mineros en la región. Es una decisión política y empresarial invertir en esa herramienta fundamental que es el gasoducto", concluyó.