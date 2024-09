Qué pasó con el Loteo Valle del Sol del IPV y los dos del Procrear en construcción

La combinación de una situación macroeconómica que atraviesa el país, sumado que Nación dejó de enviar recursos a las provincias y la crisis que golpea el bolsillo de las familias, hicieron un coctel extremadamente duro para distintos sectores de la sociedad y también colocando al gobierno provincial en una situación en la que debe pivotear ante este tipo de escenario. Con base en estas razones, la directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, contó en Banda Ancha qué pasó con el Loteo Valle del Sol que se ejecuta con fondos provinciales y los barrios del Procrear destinados en San Juan, como La Ramada y La Nave.

Valle del Sol es un barrio de 930 lotes que el gobierno provincial iba a destinar para familias de clase media, ubicado en calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, en Rawson, frente al barrio Valle Grande. Al tratarse de uno de los últimos proyectos de la gestión anterior, el loteo se encontraba en etapa de urbanización y se aguardaba por recursos.

‘Nosotros lo tenemos planificado, y nuestra intención es terminar el lote con servicio en el primer semestre del año que viene. Para nosotros es un esfuerzo muy grande, además tiene adicionales que no estaban contemplados, que es el tema de los tocones, tienen como 3.000 tocones’, contó Peralta, contando la situación imprevista con la que se encontraron en el terreno.

El programa se gestó como la entrega de un loteo con servicio y la construcción de la casa estaría a expensas que el IPV tenga habilitada la operatoria de construcción, algo que por ahora no sería posible, teniendo en cuenta que sólo reactivaron el programa de asistencia con los trámites que ya habían sido comenzados. Otra cosa que destacaron desde el IPV es que Loteo Valle del Sol comenzó con financiamiento de Nación, algo que ya tampoco ocurre.

Pero sobre la situación económica, Peralta dio a conocer una determinación que tomó el Gobierno provincial para aliviar la situación de las personas que habían accedido al programa del barrio.

Peralta confirmó que decidieron ‘suspender el cobro de estas cuotas porque eran cuotas ahorro. Hemos eliminado este perfil de ahorrista porque muchas familias se han acercado y han manifestado que les cuesta estar pagando esta cuota, mientras están pagando un alquiler porque este programa estaba gestado para clase media y alta, y las cuotas son de entre 90 mil y 100 mil pesos. Entonces, entendiendo esta realidad que la gente vive, es que lo hemos suspendido. Pero esta suspensión no los modifica ellos en la calidad de postulantes para el barrio. No se modifica en nada, en el momento que terminemos el barrio se les va a adjudicar a los lotes y ahí recién seguirán pagando lo que reste el valor del lote en función de lo que hayan pagado’.

La titular del IPV también aclaró que dejaron abierta la posibilidad a que las personas ‘dejen lo que ya han pagado como un ahorro o que lo retiren y se bajen del programa porque está abierta esa posibilidad. En el programa original decía que si se bajaban se les hacía un 10% de retención, pero nosotros eso lo hemos eliminado. O sea, aquella familia que sienta que no quiere esperar o no quiere continuar con este programa se puede bajar y retirar el 100% de lo que ha invertido a monto histórico’, aclaró.

Suerte dispar para los Procrear

Entre las soluciones habitacionales que se construyen en la provincia, dos corresponden a barrios del programa Procrear que se financiaba y gestionaba a través de Nación: se trata de La Ramada y La Nave. Pero con la política nacional de la no intervención del Estado en la obra pública, esto se encuentra en standby. Pero para revertir esta situación, en gobierno de Marcelo Orrego permanece realizando gestiones con el fin de destrabarla.

Los grados de avance son distintos, La Ramada más avanzado y La Nave detrás. Pero esto se encuentra completamente paralizado y es ahí donde el gobierno provincial intenta destrabar, según contó Peralta.

‘La semana pasada he estado gestionando. Si bien todavía son meras conversaciones porque es algo que todavía desde Nación no terminan de cerrar, me decían que están trabajando con la posibilidad de terminar La Ramada, que es la que está avanzada en un 70 casi 75%, pero La Nave no porque tiene un avance del 15%. Esto sólo fueron conversaciones, no hay nada certero, pero estarían con esa intención’, explicó la titular del IPV.

Pero ante este escenario que se conoció y sólo se dio en medio de conversaciones, Peralta confirmó que el gobernador busca que La Nave pueda pasar a manos de la Provincia y así poder continuarlo.

‘Su intención era ir a hablar para que tomemos La Nave y la podamos terminar desde la provincia, porque la verdad que es una picardía dejar una obra semi construida, y el gobernador apuesta mucho al tema de la construcción de vivienda. Así que es algo que tenemos intención de tomar siempre y cuando Nación lo permita’, señaló la titular del IPV.