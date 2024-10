Franco Aranda marchó en defensa de la universidad pública. El diputado del Frente Renovador señaló que existe un consenso social de que a la universidad pública hay que cuidarla. En el marco de la marcha en San Juan en contra del veto del presidente Milei, el ex intendente instó a la comunidad sanjuanina a defender a la UNSJ.

Aranda aseguró que existe un consenso social que los jubilados, la universidad pública y la educación pública se debe cuidar independientemente de las banderas políticas. 'Se trata de la universidad pública'

'Yo vengo de la universidad pública, mi viejo se recibió de la universidad pública. Si él no hubiese tenido esa posibilidad, sus hijos, su esposa tampoco la hubiese tenido. Mi esposa se recibió de la universidad pública, mi hijo estudió en la universidad pública. Es un mecanismo que tenemos en la Argentina que es igualador, que le genera oportunidades a un montón de jóvenes y me parece que la tenemos que cuidar entre todos', manifestó el ex intendente de Capital.