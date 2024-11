¿Dónde está Sergio Massa? este fue una de las preguntas que respondió este martes el diputado Franco Aranda, referente del Frente Renovador que visitó el programa “Un Café con Martínez” que se emite por Canal 13 de lunes a viernes de 20 a 21.

El líder del massismo en San Juan aseguró que el excandidato presidencial “nunca ha dejado de hacer política, sigue trabajando en política manteniendo reuniones, hablando con dirigentes del Frente Renovador y de otros partidos políticos”, aseveró el legislador provincial.

Aranda aseguró que “ya va a llegar el momento de que Massa aparezca ha toma una distancia prudente, le tocó perder un balotaje y ahora tiene que dejar gobernar a quien ganó me parece que hay que dejar que pase el año para que después empiece a moverse políticamente”, aseguró Aranda quien aclaró que esta es su opinión personal sobre el alejamiento de Massa de la palestra política nacional.

Ante la pregunta de las criticas de Juan Grabois porque Massa no habló públicamente sobre la condena de seis años de cárcel para Cristina Kirchner, Aranda les restó importancia a los dichos de Grabois.

“Creo que Juan está enojado, estara enojado que perdió en el balotaje que no pudo aportar muchos puntos me parece que no es un tema mayor para Sergio Massa el tema de Grabois, no es la primera vez que lo critica y seguramente no va a ser la ultima”, disparó el diputado.

Ante la pregunta de si Massa está alejado de CFK, Aranda no opinó puntualmente de la relación entre el excandidato presidencial y Cristina. Sólo se limitó a decir “se que tiene relación con todo el arco político de Unión por la Patria pero bueno, él también tiene su propio espacio político que es el Frente Renovador”.

Acto seguido el referente aseguró que desde el sector al que pertenece se fijaron el objetivo de no intervenir en la interna pejotista, ya que si bien se terminó imponiendo Cristina, aún hay que superar algunas diferencias.

“Sabemos que antes de que Cristina asuma como presidente había posibilidades de una interna que, finalmente no se dio, y aun creo que hay que limar asperezas dentro del PJ. Lo que decidimos desde el Frente Renovador fue dar un paso al costado hasta que eso se termine de resolver y más adelante veremos no es fácil son estructuras de poder muy grandes, hoy toca estar afuera del poder y eso hace que sea más difícil pero así es la política”, cerró el diputado.