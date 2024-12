El armado de las listas de diputados del frente peronista suele tener un representante del sector sindical, un espacio siempre cercano al justicialismo. Y Eduardo Cabello, además de ser legislador, el sindicalista siempre se mostró cercano a Sergio Uñac y aunque en alguna votación se ausentó en la Cámara de Diputados, Cabello aseguró en Banda Ancha no estar distanciado del senador y ex gobernador.

Al ser consultado si había un distanciamiento con Uñac, el sindicalista aseguró: ‘No hay ningún inconveniente. Yo no tengo nada que esconder en esta historia. Y no es distanciamiento con Uñac. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren que yo esté cerca de Uñac. Pero porque son celosos, son envidiosos. Ellos tienen problemas, yo no tengo problemas con nadie’.

Y ampliando su definición, dijo que ‘ellos ahí están, quizás le llenaran la cabeza. Porque hay hongos que se crían a través de la gente y están ahí, y todos esos son los que están polulando para ver qué pasa mañana en el año que viene. Yo no tengo esos dramas. Nosotros no tenemos esos problemas, nosotros tenemos una estabilidad, nosotros tenemos un territorio sindical, nosotros no andamos atrás de esta historia’.

Sin embargo, el dirigente apuntó la situación y al partido, al recordar que ‘el general (Perón) decía, “el peronismo está con esta situación”, hoy hay unos que son más peronistas que otros, otros que no, y otros que dicen, yo no hubiera partido. Pero está bien, pero es esta situación que nos ha llevado, porque no hay peor cosa que vos te comás un choque, una piña, y cuando empezás a despertar decís, ¿dónde estoy? Y eso es lo que nos ha pasado. Pero nos vamos a superar. Es decir, el partido más poderoso que ha tenido la Argentina ha sido el peronismo’.

