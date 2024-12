Eduardo Cabello, además de ser diputado provincial del PJ, conoce de cerca la realidad del sector de los trabajadores, pues es Secretario General de la UOCRA y de la CGT San Juan. Este viernes estuvo en Banda Ancha y analizó el año que termina y el que viene en materia laboral, aunque su visión no es la que esperan los representados del sector: ‘Prevemos más despidos en algunos sectores en 2025’, sostuvo el dirigente sindical anticipando un año oscuro.

Cabello desde hace años que lidera la CGT sanjuanina y el contacto con los demás secretarios generales de los gremios es constante. Además, conoce de cerca la realidad del sector de la construcción, pues uno de los más afectados por el parate de la obra pública a nivel nacional, pese al esfuerzo provincial tras reactivarla.

Al ser consultado si prevén más despidos para el 2025, Cabello sostuvo que ‘en algunos sectores sí, porque el abrir el mercado, el abrir el comercio, va a haber’, haciendo alusión a los costos de importación, comparados con los altos costos nacionales.

‘Si van a hacer esto, bajen valores en lo que es el costo laboral para que las empresas puedan tomar, porque no es el salario del trabajador el caro. Porque si vos tenés 4 o 5 tipos manejándote todo lo que es tus redes sociales con $3.800.000 y tenés maestro con $800.000, entonces no es caro el salario del laburador ’, dijo el dirigente sindical.

En cuanto a la Ley Bases y las reformas laborales en las que el Gobierno nacional lleva adelante conversaciones de manera frecuente con la CGT, Cabello contó que ‘están en conversaciones, se va charlando, se va manejando, porque ellos venían con una ley, no sé, donde la consiguieron y la vieron y pensaban, no sé, creerían que fuera Suiza, se sientan acá y la realidad es otra, es decir, si no vos te vas a romper todo el tejido social y eso sería para ellos anárquico, en dos minutos un estallido’.

Mirá la entrevista completa al dirigente sindical y diputado provincial Eduardo Cabello en el video que acompaña esta nota.