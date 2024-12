Mientras algunas figuras políticas del oficialismo optaron por la cautela de cara a las definiciones sobre las elecciones del próximo año en la que se elegirán diputados nacionales, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, pateó el tablero y dijo que ‘lo ideal sería ir todos en un gran frente con La Libertad Avanza’.

Uno de los hombres fuertes del espacio oficialista es el intendente de Rivadavia, por lo que significa ser el heredero del poder en aquel departamento y titular de uno de los cuatro ejecutivos municipales que tiene el orreguismo en la provincia.

‘La necesidad que tenemos los sanjuaninos que al gobierno nacional y provincial le vaya bien, porque si nos va bien a todos, les va a ir bien a todos. Pero si se empieza a complicar la cosa, necesitamos diputados nacionales que respondan a los intereses de San Juan y que estén a la altura de las circunstancias ante las necesidades concretas de los sanjuaninos’, comenzó analizando el hombre de Producción y Trabajo.

Sobre los candidatos, sostuvo que ‘lo evaluará el equipo de Producción y Trabajo, del frente, evaluará los candidatos y demás, como siempre se hace, viendo las necesidades concretas y los actores fundamentales que pueden dar respuesta a eso que necesita San Juan’.

Al ser consultado si el escenario es ir separados con La Libertad Avanza, Miodowsky sostuvo: ‘Lo ideal sería que vamos todos en un frente importante, un frente grande. Creo que San Juan nos necesita a todos, pero eso son cuestiones que no dependen de mí. Eso en el partido hay que ver el armado político que corresponda, no soy yo quien decide el armado político. Para mí, es importante que mientras haya más coincidencias que las disidencias, me parece que es importante que hagamos un frente importante con todos los actores’.

Mirá la entrevista completa al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.