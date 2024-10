La plena disputa entre el gobierno nacional que encabeza Javier Milei y la comunidad universitaria tiene capítulos en distintas esferas. Y en San Juan, Jaime Barcelona, el titular del sindicato ADICUS, que nuclea a los docentes universitarios, disparó en Banda Ancha contra el diputado nacional sanjuanino libertario, JOSÉ PELUC y lo tildó de ‘traficante ideológico’ que ‘siempre ha vivido del curro’.

En Canal 13, Peluc se pronunció el último miércoles sobre la UNSJ, su funcionamiento y el alumnado. Pues mencionó que los resultados de la UNSJ son muy malos, sostuvo que más del 50% de los estudiantes no ha aprobado una sola materia en el último año y que la tasa de egreso es mínima. El diputado libertario sanjuanino también mencionó que esos datos que él arrojó, debiera someter a un análisis interno a la UNSJ antes que pedir dinero.

Estas declaraciones hicieron que Barcelona cruce al diputado que responde a Milei. ‘La universidad tiene muchos análisis internos, incluso este año se hicieron tres auditorías. La UNSJ no se opone a las auditorías por el organismo que el gobierno ha vuelto a instalar, que se estuvieron haciendo por ese organismo hasta el año 2022 (la SIGEN)’, dijo Barcelona.

El secretario General de Adicus, aseguró que ‘el mismo gobierno cuando pone en función a ese organismo para auditar en la universidad, va demostrando su propia mentira, como esta que está diciendo el diputado Peluc. Se ve que no se ha dado una vuelta por los actos de colación por el Centro de Convenciones, se ve que no ve las redes de la universidad y los distintos estudiantes que van festejando. Pero además que se puede esperar de un tipo que pasó por el Movimiento Evita, que fue funcionario de Cristina, que fue funcionario de Alberto . Es un traficante ideológico como él solo, mentiras que después no las puede defender o que no le importa porque siempre ha vivido del curro, del cargo ’.

‘Vean el currículum político de Peluc, del Movimiento Evita, funcionario de Cristina, funcionario de Alberto hasta ser candidato libertario. Siempre ha vivido del curro del Estado. Entonces ¿qué está defendiendo ahora? Un gobierno que le sigue pasando curro ’, apuntó con dureza el titular de ADICUS.

Y siguió: ‘Todos lo conocemos a Peluc, sabemos lo que es, sabemos la bajeza intelectual que tiene’.

Esta definición y más dejó en Banda Ancha el titular de ADICUS, Jaime Barcelona, que las podés ver en el video que acompaña esta nota.