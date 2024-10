El dirigente justicialista y ex gobernador de la provincia, José Luis Gioja, estuvo en Banda Ancha y analizó el gobierno que conduce Javier Milei. Dijo que ‘esta crisis es inédita’ y no se guardó nada para describir el gobierno nacional actual.

Gioja, arremetió contra el gobierno de Milei al decir: ‘Yo creo que esta crisis es inédita. Yo digo inédita porque la verdad que muchos años, voy a cumplir 75 a fin de año, no he vivido una crisis donde se mezcle lo personal, lo que tiene que ver con la tradición de cada uno, lo que tiene que ver con lo que venía pensando cada uno, que de pronto le entró la incertidumbre, la desconfianza, que te van generando cosas’.

‘Además estás angustiado porque la situación es complicada y que llega a fin de mes. Esto es para el grueso de la población, para el jubilado, para el laburante. Ahora los sectores de la educación, los sectores de la salud, no puede retirarse el Estado de las obligaciones constitucionales que tiene este gobierno y todos, de asegurar salud, educación, seguridad, justicia a todos los ciudadanos’ sostuvo el dirigente peronista.

El ex gobernador trajo a colación una declaración de Milei en una entrevista. ‘Entonces, esto del topo que viene a destruir al Estado, eso merece una crisis, yo no sé, es subvertir, es sedicioso, no puede ser’.

Esta definición y más, podés ver en la entrevista que José Lius Gioja tuvo en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.