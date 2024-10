Para Mallea, Gioja y Uñac entendieron el cierre de ciclo

El peronismo transita un momento reciente en el que busca encaminarse luego de ordenarse con las nuevas autoridades y en ese sentido, Rogelio Mallea, presidente de la Junta de Concepción del PJ, sostuvo en Banda Ancha que ‘José Luis y Sergio entendieron este cierre de ciclo’, en alusión a Gioja y Uñac, respectivamente. También se expresó sobre las posibilidades del peronismo de cara a las elecciones del próximo año.

Estrenando la función de presidente de la Junta Departamental de Concepción del Partido Justicialista, Mallea estuvo en Canal 13 y dejó definiciones acerca del reordenamiento del partido y cómo lo tomaron quienes venían de ser las últimas máximas autoridades del PJ.

‘Tanto Sergio como José Luis han entendido el momento histórico en que se vive, han entendido este cierre de ciclo, que no significa que se lleva puesto a ningún nombre y apellido, significa que hay que cerrar un ciclo y a partir de ahí tenemos que basarnos en una renovación o una componenda nueva de personas que tienen que ver con los territorios para volver a encarar el retorno al poder’, analizó Mallea.

Para el líder departamental peronista, ‘antes el poder estaba en los despachos de los funcionarios, ahora está en los territorios y la mayoría de los presidentes de nuestras juntas son intendentes. En el caso de Capital, que está en cuatro distritos y al no tener intendente hoy nosotros podemos decir que tenemos doble responsabilidad, porque en el medio de la orfandad política tenemos que, territorialmente, volver a enamorar o volver a hacer creer a nuestros ciudadanos que somos una opción vigente y valedera para el gobierno del día de mañana, en lo municipal de mínimo y en lo provisional y nacional’.

El panorama peronista para el 2025

El año próximo habrá elecciones de medio término en el que se renovarán tres bancas de diputados nacionales por San Juan. Y sobre estos comicios, Mallea sostiene que el triunfo del peronismo ‘va a depender de muchas cosas, pero fundamentalmente va a depender de los aciertos y desaciertos que cometa el gobierno nacional y provincial, y municipal, porque todo influye. Estas son elecciones de categorías nacionales, pero todo involucra. La gente tiene esa costumbre de castigar al funcionario o de premiarlo’.

‘Estamos en octubre y estamos en Argentina, puede pasar cualquier cosa’, mencionó y acerca de los posibles candidatos del partido sostuvo que no hay preocupación porque tienen nombres de personas que quieren ser: ‘Lo preocupante hubiera sido que no hubiera nadie. El partido nuestro tiene varios candidatos o al menos dirigentes que vos ya ves que se van perfilando. El caso de Cristian Andino, el caso de Fabián Gramajo. Se habla, no te lo puedo decir, de José Luis. Ya hay tres personas, tres dirigentes que se manifiestan y que no dejan de hacer política en el justicialismo, no dejan de hacer política. Esa es la diferencia que tiene nuestro partido con respecto a los demás integrantes de nuestra comunidad política, de otros partidos’.

Mirá la entrevista completa con Mallea en el video que acompaña esta nota.