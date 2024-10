Rogelio Mallea cruzó a Baistrocchi, le achacó que está enojado y carente de propuestas

El ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi viene siendo crítico del Partido Justicialista y fue Rogelio Mallea, presidente de la Junta Departamental de Concepción del PJ, quien lo cruzó, al señalar que ‘Emilio está enojado, carente de propuestas, tratando de copiar’. Lo expresó en Banda Ancha, por donde pasó durante la mañana de este martes.

Baistrocchi disparó la semana pasada contra el PJ por las designaciones en el Poder Judicial en algunos cargos. Pero antes había apuntado a la cúpula nueva del peronismo provincial al decir que ‘son tal vez quienes menor representatividad tienen’. Esto sin dudas no cayó bien en el justicialismo provincial y en Canal 13, Mallea lo cruzó al ex jefe comunal capitalino y ex funcionario de Uñac.

‘Está enojado Emilio, parece’, comenzó diciendo Mallea y añadió que ‘son integrantes de ese nuevo peronismo que surge a partir del peronismo de poder, no son aquellos que vienen de la histórica, nosotros venimos de la nada’.

Para el dirigente de Concepción, Baistrocchi no se dio ‘la posibilidad de debatir internamente y saber de que los partidos políticos están compuestos por los matices de opinión y en eso hay que subordinarse porque es el ejercicio más democrático y la cantera más democrática, el aprendizaje más democrático que puedes hacer que es en un partido político. Creo que se adelantó totalmente. Está enojado, lo veo carente de propuestas, tratando de emular o copiar algunos modelos que son más del puerto que de San Juan’.

‘Nosotros acá nos conocemos todos y por ahí renegar de nuestro partido, como lo está haciendo, es un poco escupir para arriba porque él ha sido Intendente, autoridad hasta hace muy poco tiempo. Yo pienso que debería hacer algún tipo de reflexión, creo que Emilio le debe agradecer a la institución partido político, Partido Justicialista. Los hombres siempre nos tendemos a tener diferencias y a veces cuando no lo resolvemos hacemos fracasar la política’, señaló Mallea acerca de la relación que tiene hoy en día Baistrocchi con el PJ.

Mirá la entrevista completa con Mallea en el video que acompaña esta nota.