Dardos de Baistrocchi hacia la nueva cúpula del PJ

Luego de la salida del Partido Justicialista y el acuerdo entre sectores para renovar las autoridades, Emilio Baistrocchi, en Banda Ancha, lanzó dardos hacia la nueva cúpula dirigencial del peronismo provincial y sostuvo que ‘son tal vez quienes menor representatividad tienen en la historia del PJ’.

Baistrocchi entiende que la nueva conducción del PJ en las personas de Juan Carlos Quiroga Moyano, Graciela Seva y Fabián Aballay no son otra conducción orgánica y lo fundamenta diciendo que ‘nunca hubo una elección, nunca se permitió una elección. Existe todo un sistema donde no se permite. En un país federal, nosotros somos una organización estadual, representativa, republicana y federal, que hace todo lo contrario’.

Baistrocchi agregó que ‘si vos lo que buscas es el federalismo y la representación, no obligarías a los afiliados a que organicen en 14 departamentos. De esa manera estás yendo en contra de las representaciones locales. Acá lo que se hizo fue dividir a la criatura, matar a la criatura, en esta decisión salomónica, y vos ponés el primero y el segundo, o el tercero y el cuarto. Yo no creo que tenga representatividad. Creo que hoy, y esto es una objetividad, quienes están en esa cúpula partidaria, que fue producto de un acuerdo de cúpulas también, es tal vez quienes menor representatividad en materia de votos tienen en la historia del Partido Justicialista, donde siempre has tenido dirigentes con mucho voto, y hoy eso no pasa’.

‘Las juntas, nadie sabe quién es. Donde hay un intendente, está bien, pero donde no, son personas prácticamente desconocidas o que no tienen trayectoria. Por eso digo que no, que no creo que las cosas sean de esa manera y habrá que ver cómo termina’, disparó con munición gruesa el dirigente.

Mirá la entrevista completa a Emilio Baistrocchi en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.