La UCR local cruzó a la diputada Picón por el ajuste a los jubilados

La discusión del proyecto de nueva fórmula jubilatoria se dio en la Cámara de Diputados de la Nación hace algunos días atrás. La aprobación despertó el malestar en el oficialismo y sus aliados, al obtener media sanción por un amplio arco de la oposición. Dentro de los que se mostraron en sintonía con la disconformidad oficial por esto fue la diputada nacional sanjuanina de JxC, Nancy Picón (que en la votación se abstuvo), quien ayer en Banda Ancha dijo querer una ley que no les mienta a los jubilados. Ante este escenario, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en San Juan, Eduardo Castro, cruzó a la legisladora y dijo que ‘no hay que permitir que a los jubilados les roben parte de sus salarios’, en una clara posición a favor de que los adultos mayores no sean el factor de ajuste del gobierno nacional.

El ex diputado provincial lo dijo en Banda Ancha, cuando visitó Canal 13 en horas de la mañana. Allí, habló de la Ley de Movilidad Jubilatoria que se aprobó en Diputados, obteniendo la media sanción un proyecto que nació en el radicalismo y tuvo acompañamiento del ala justicialista-kirchnerista. Por este motivo, Picón dijo que el radicalismo y Unión por la Patria ‘tienen coincidencias’, a lo que el titular del radicalismo en San Juan respondió: ‘la política implica diálogo siempre y a veces hay consenso con unos o con otros espacios. Que en este caso, diputados de UxP hayan acompañados un proyecto que está generado en la UCR, no es nuevo. Alguna vez la UCR consiguió los suficientes acompañamientos en el congreso para determinar el 82% móvil para los jubilados. Que hoy en día, en este marco de crisis que se vive, lo único que se ha hecho, es que en enero los jubilados perdieron casi un 9%, no se si por culpa de Massa o este gobierno. Lo cierto es que los jubilados lo perdieron y este gobierno no lo quiere reconocer, no pueden ser los jubilados la variable de ajusta más importante, no pueden asaltarle el bolsillo a los jubilados para buscar el achicamiento’.

‘Esto no puede tener continuidad en el tiempo. En la medida que el índice inflacionario baje en algún momento, el ajuste salarial a los jubilados va a alcanzar a la inflación acumulada en el bimestre o trimestre, con lo cual el esquema de superávit va a dejar de ser tal. Lo importante de acá, respecto a los jubilados, se trata de no permitir que a los jubilados les roben prácticamente el 10 por siendo de sus salarios. No merecen ser los que paguen este ajuste’, analizó Castro.

Acerca de las declaraciones de la diputada, asemejando o acercando al radicalismo con el peronismo kirchnerista, Castro añadió que ‘nosotros hemos sido los que más los hemos enfrentado históricamente. Me parece una visión circunstancial del momento, porque, además, la ley Bases aprobada en diputados tuvo un acompañamiento masivo de legisladores de la UCR’.

Distancia sobre la gestión Milei

El dirigente radical también dialogó sobre acerca de las políticas aplicadas por la administración nacional. En ese sentido, señaló: ‘nosotros acompañamos todo lo que tiene que ver con sanear cuentas públicas, ser serios en la administración, pero de ahí a ser aliados hay un paso. Se que a muchos les puede preocupar legítimamente la cuestión electoral, pero para nosotros más importante es mantener nuestros valores y banderas.