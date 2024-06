Gramajo, Andino y la pelea de fondo

Hubo líneas calientes este fin de semana, en la previa del Consejo Provincial del PJ que se reunirá este lunes. El borrador filtrado ex profeso, con Juan Carlos Quiroga Moyano como presidente, Graciela Seva como vice primera y Fabián Gramajo como vice segundo, era relativizado desde todos lados. Todos sin excepción.

Lo que para algunos resultaba demasiado, para otros era muy poco. En un mar de discrepancias, lo único palpable era la hipótesis de unidad. Aun cuando todavía no tenga forma definitiva. Y eso ya debiera ser considerado como una victoria parcial, en un contexto de tanta volatilidad.

Que todos los actores empiecen a visualizarse dentro del PJ, aunque todavía no tengan claro el lugar que les toque, es el punto de partida para que este lunes el Consejo Provincial partidario finalmente active el calendario electoral interno.

El acuerdo de base entre Sergio Uñac y José Luis Gioja quedó reconocido por ambos sectores. La única pieza suelta que quedaba por ahí era Gramajo, con una aspiración bastante por encima de lo que los conductores tenían planeado concederle.

La vicepresidencia segunda, debajo de Quiroga Moyano en nombre del uñaquismo y de Seva en nombre del giojismo le dejaba gusto a poco al chimbero.

Su pretensión original era conservar la vicepresidencia primera del partido. Como mínimo. Es decir, la posición que hoy ocupa Daniela Rodríguez, como segunda autoridad debajo del mismísimo Uñac. El borrador que se ventiló lo puso un escalón por debajo.

Pero lo que para Gramajo era poco, para un sector del uñaquismo era mucho. Tanto que algunos estaban dispuestos a resistirlo. En off, un operador del espacio puso como argumento a 'los 14 intendentes', que no estarían de acuerdo con jerarquizar de esa manera a la escuadra chimbera en perjuicio del resto.

Primero, una aclaración necesaria: no son 14 intendentes, son 12. Los otros dos no pertenecen al PJ sino al bloquismo. Aunque sean aliados, no tienen nada para decir en la interna justicialista.

La segunda aclaración provino del gramajismo directamente: ninguno de los jefes comunales ha salido a decir nada al respecto. ¿Será que les están endilgando una posición que no les pertenece?

Más allá de las conjeturas, las tensiones entre uñaquismo y giojismo que parecen haberse moderado con el correr de las semanas, hoy tienen un nudo que resolver. Y ese nudo es Gramajo.

Como ya se explicó en este espacio de opinión el jueves pasado, Gioja lanzó una fuerte operación para contener al chimbero. El uñaquismo sospecha que esa alianza -bautizada como 'operación Doble G' en esta columna Jaque Mate- esconde una segunda intención. Gramajo podría funcionar como la reserva del giojismo para disputar un lugar expectante el año que viene.

Esa es la pelea de fondo. No habría semejante discusión por las sillas del PJ si no fuera que en 2025, en derredor de esa mesa se definirá la composición de la lista para diputados nacionales.

Aunque los militantes más románticos sigan soñando con una consulta a las bases, las candidaturas se terminarán cerrando ahí, en esa habitación hermética de 25 de Mayo y Alem. Por lo tanto, el que se quede afuera de la conducción partidaria tendrá que saberse excluido de aquella otra conversación.

El uñaquismo tiene su expectativa puesta en Cristian Andino. El ex compañero de fórmula elegido por Uñac conserva una buena imagen. Está trabajando para ser candidato a diputado nacional el año que viene. Abiertamente. Prueba de ello son sus reiteradas visitas a los departamentos, donde es recibido por los intendentes como si fuera autoridad provincial.

El giojismo puede tener buena relación con Andino. Pero el sanmartiniano no le responde a Gioja sino a Uñac. Hoy es asesor del senador en el Congreso. Es visitante frecuente de la oficina de avenida España, en Trinidad.

¿Quién podrían oponerle a Andino si no fuera Gramajo? El chimbero también fue candidato a vicegobernador, pero del otro lado, del lado de Lealtad Justicialista. Y si bien es cierto que el chimbero no despierta un amor frenético dentro del giojismo, hay una sociedad política con Gioja que hoy goza de buena salud.

Entonces no, no están cerrada la jugada dentro del PJ. Pero hay tiempo todavía para pulir los nombres de la lista de unidad. Eso será apenas el puntapié inicial para la pelea de fondo.



JAQUE MATE