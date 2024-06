La inevitable guerra con La Cámpora

Sin ella no se puede. Sergio Uñac y José Luis Gioja nunca perdieron el vínculo con el Instituto Patria. Por lo tanto, con La Cámpora.. Foto: Fotomontaje Canal 13 San Juan TV

'La Cámpora ha hecho mucho daño a la Argentina y al peronismo', dijo el ex intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, posiblemente más conocido como ex ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández. Habló en Banda Ancha en línea con la crisis interna que transita el peronismo a nivel nacional. En San Juan intentarán esquivar ese caos, hasta que sea inevitable hacerle frente.

Eventualmente llegará la hora de elegir. La Cámpora está en una difícil situación. Le queda el liderazgo espiritual de Cristina Fernández de Kirchner, que no es poco. Pero al mando está Máximo todavía y su figura suma cuestionamientos de dirigentes que hasta no hace mucho daban la vida por la 'Orga'. El caso más representativo tal vez sea Andrés 'El Cuervo' Larroque.

Todo este desaguisado kirchnerista-peronista es muy foráneo en San Juan. Está muy encapsulado en Buenos Aires. Pero este país sigue pagando el costo del centralismo. Por lo tanto todo aquello que explote en CABA o en La Plata, tendrá onda expansiva hacia el resto de las provincias. Más aún cuando los liderazgos estén flojos. Puede ser el caso sanjuanino. O no.

Hay una estrategia explícita para zafar de esta inevitable guerra con La Cámpora en San Juan. La mayor ventaja del peronismo local es que la 'Orga' aquí siempre fue simbólica y su poder, muy discreto. Su mayor atributo fue la referencia nacional en Máximo y fundamentalmente en Cristina. Y nada más. Si se deshilacha ese hilo rojo, estarán en problemas.

Gracias a esa palanca nacional, La Cámpora logró un par de cargos importantes en la administración de Alberto Fernández en San Juan. Pablo Ruiz fue el titular de ANSES y Juan García el número dos del PAMI. Pero si llegaron a esas posiciones fue porque antes tuvieron el visto bueno de Sergio Uñac. Sin la mano del entonces gobernador, nada hubiera sido posible.

Uñac tuvo otro gesto con La Cámpora, mucho más pesado en términos políticos, cuando le entregó la candidatura a senadora a Celeste Giménez, militante de la Orga y esposa de Juan García. En la rama femenina histórica del Partido Justicialista hubo sorpresa. No la vieron venir. La joven dirigente se convirtió finalmente en miembro de la selecta Cámara Alta por los próximos seis años.

Con ese gesto, Uñac se ganó un lugar en la consideración de Cristina. Fue una apuesta de mediano y largo plazo. Aún los detractores de la ex presidenta entienden que 'con ella sola no alcanza, pero sin ella no se puede'. El problema es con Máximo. Ella sigue siendo intocable, en un escenario carente de liderazgos.

Por lo tanto, tener a La Cámpora adentro es un activo para cualquier armado político pergeñado en San Juan. Uñac lo entendió así. José Luis Gioja también. El triunvirato femenino que quedó al frente de la Juventud Peronista de San Juan quedó integrado precisamente por una uñaquista, por una giojista y por una camporista. Más claro, imposible.

Por eso un quiebre de La Cámpora con el PJ a nivel nacional sería un problema adicional para el peronismo sanjuanino que con tanto esfuerzo está gestando la unidad. El enfrentamiento de Máximo con Axel Kicillof está sucediendo en vidriera y para todo el país. Llegada la hora de la verdad, ¿con quién jugarían en San Juan? ¿Con el hijo de Cristina o con el gobernador reelecto en el principal distrito, que contiene a casi el 40 por ciento del padrón nacional?

No hace falta darle mucha vuelta al asunto. Algunos se atreven a decirlo en voz alta, otros no tanto: fuera de Axel no hay muchas otras alternativas para dar batalla en 2027. En un tendal de gobernadores derrotados, el bonaerense logró retener el territorio y aportar a la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, mientras el resto de las provincias se pintaban de violeta libertario.

Uñac y Gioja van y vienen de Buenos Aires. Sergio, por su cargo de senador y su proyección a futuro. José Luis, porque nunca necesitó la función pública para hacer política. Por lo tanto, ambos conocen estas dificultades que asoman para el corto plazo. El peronismo nacional, con epicentro en Buenos Aires, subirá el tono de los enfrentamientos hasta el 17 de noviembre, la fecha final.

Para mantener a San Juan a salvo de esta guerra inevitable contra La Cámpora tendrán que cerrar cuanto antes la unidad local. En eso están. Después podrán acoplarse con el ganador.



JAQUE MATE