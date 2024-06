Ruperto Godoy: necesaria renovación del PJ y la aparición de Milei porque ‘las cosas estaban mal’

Ruperto Godoy actualmente se encuentra al frente de la Junta Departamental de Rivadavia del Partido Justicialista, pero con un pasado cercano a una Cristina Fernández de Kirchner presidenta, el Instituto Patria y el peronismo duro, desde su trabajo como Senador Nacional por San Juan. Con conexión en Nación y el trabajo de campo en el peronismo sanjuanino, habló del Gobierno nacional que lidera Javier Milei, la responsabilidad del peronismo en su llegada al poder y de la situación del PJ, carente de renovación en el país y en San Juan. Además, apuntó a lo que sucederá en la provincia producto de las políticas aplicadas a nivel nacional, mencionando que ‘las políticas nacionales las vamos a padecer y sufrir los sanjuaninos’.

El ex Senador Nacional pasó por Banda Ancha, programa en el que realizó un análisis de la situación actual política del país. En ese sentido, apuntó contra Milei, al tiempo que ensayó una autocrítica al decir que ‘lo de Milei tiene que ver con una década donde las cosas han estado mal’.

‘Si uno hace un análisis, hay una década de los 4 años de Macri y los 4del Frente de Todos, que en esos 8 años hay una situación donde el salario, los ingresos caen, las jubilaciones caen, se incrementa la pobreza y hay una insatisfacción frente a las propuestas que hicieron en su momento Macri, que dijo “vamos a acompañar las cosas que están bien y corregir las que están mal” y la insatisfacción de nuestro espacio político que nos votaron masivamente en 2019, generamos expectativas de que iban a haber cambios, transformaciones. Y lejos de haber producido los cambios y las transformaciones, fue una experiencia fallida totalmente’, analizó Godoy.

Siguiendo con su visión, para el ex senador ‘no podemos quedar anclados en el pasado, nos debe servir para revisar las cosas que hicimos bien y mal, pero debemos mirar hacia adelante porque hay una sociedad que ha cambiado. Lo de Milei tiene que ver con casi una década donde la gente estuvo mal, fue perdiendo empleo, ingresos, salarios, una distribución del ingreso totalmente regresiva’.

El ex legislador, analizó también apuntó a la situación actual que atraviesa el peronismo y lo relacionó con la captación de votos del libertario. ‘Lo que contrasta con lo que se está haciendo, es lo que nosotros planteamos, que es la justicia social, un Estado pero que no alcanza con decir presente, sino que tenga niveles de eficiencia y buena administración. Estas son las cosas que tenemos que plantear y hablar. Tenemos que hacer un análisis correcto de nuestro pasado inmediato, que tiene que implicar buscar nuevas herramientas intelectuales para lograr la síntesis’, explicó Ruperto Godoy.

‘Esto tiene que ver no sólo con un discurso nuevo que tiene que estar relacionado con las nuevas demandas, sino una renovación en términos generacionales, la aparición de nueva dirigencia que la podamos cuidar, defender, con ideas basadas en nuestras cuestiones básicas que siempre vamos a estar defendiéndolas, como la soberanía, justicia social, la industrialización del país, una distribución equitativa del ingreso, esto es nuestro ADN pero tiene que estar en relación a las nuevas realidades’, dijo Godoy.

Las políticas de Milei y los sanjuaninos

Para el peronista, las políticas aplicadas por el gobierno nacional impactarán en los sanjuaninos. ‘Las consecuencias de las políticas nacionales las vamos a sufrir y padecer los sanjuaninos. Lo ha dicho Milei, “hay que destruir el Estado”. Nosotros no podemos defender y avalar esta política porque implica la disolución nuestra. Orrego está condicionado con las consecuencias y el impacto que tienen las políticas nacionales sobre los sanjuaninos, sobre el productor, industrial, pymes, los docentes, sin recursos para pagar el financiamiento educativo, sin recursos para dinamizar la obra pública’, cargó Godoy sobre la gestión de Milei.