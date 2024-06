Visión económica de Conti: seguirá la situación compleja y la recuperación será en U

Si hay alguien que entiende de economía y finanzas de un estado es Enrique Conti, no sólo por la profesión, sino por la experiencia política y carrera, que lo llevó a ocupar distintos lugares claves de la vida económica y administrativa de la provincia y de la Ciudad Capital de San Juan. Por este motivo, el economista pasó por Banda Ancha y brindó una análisis completo y detallado de lo que sucede, dijo que la situación compleja continuará durante un tiempo porque ‘la sábana es corta’ y que la recuperación no se dará en V, sino en U. Además, señaló que las provincias deben acompañar.

El economista visitó Canal 13 horas después que el Congreso aprobara la Ley Bases y el paquete fiscal que elevó y propuso el gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Con este marco político y de sabor a victoria para La Libertad Avanza, se espera un gran cambio en distintos aspectos que atraviesan a los argentinos, pero que impactan en la vida económica.

Los números que viene entregando INDEC en los últimos meses marcan una desaceleración de la inflación, pero también una recesión, caída económica y pérdida del poder adquisitivo, siendo esta una situación compleja para los habitantes.

‘Creo que vamos a seguir viviendo momentos complejos porque la sábana es corta. Uno se tapa los hombros y se le destapan los pies, se tapa los pies y se le destapan los hombros. Uno de los ejemplos de eso es que el Banco Central no ha podido acumular dólares, porque se adelantó el invierno y en un país que tiene la segunda reserva de petróleo y gas y no tiene las obras de infraestructura que necesita, tuvo que salir a comprar barcos de gas para hacerle frente a ese grave problema. Y eso llevó a que esos dólares que se iban a acumular, se hayan ido en esos barcos al exterior’, explicó Conti.

La liquidación de dólares por exportación tampoco fue la esperada por Milei, aunque para Conti eso ‘fue normal. La liquidación que se viene haciendo es normal si uno la compara con los últimos 10 años, en monto y en cantidad exportable, venimos normalmente, no ha habido una venta extraordinaria como sabía pasar con Massa. Es porque realmente las reglas fijadas no han sido cambiadas, a lo mejor había una expectativa que el mix de dólares que se les paga al exportador, había una expectativa que lo iban a cambiar. Creo que eso está bien por parte del Estado de ir dando certidumbre. Si uno va cambiando sobre la marcha, eso de la seguridad jurídica no la vamos a tener nunca, ni con RIGI ni nada. Entonces algún día hay que comenzar a lo que uno da la palabra que va a cumplir, la cumpla’.

Sobre la recuperación económica, Conti explicó que ‘veremos ahora a medida que avance la ejecución o reglamentación y la velocidad que se le da a lo que dice la Ley Bases y el paquete fiscal. En la medida que se acelere eso, creo que viene el crecimiento, que no será en forma de V, será en forma de U y no de L. Por ejemplo, en San Juan, el tema del cobre va a haber inversiones, por supuesto que no vamos a tener una onza de cobre pasado mañana, pero se arranca la construcción de la planta, de los caminos, de las líneas eléctricas, todo eso genera mano de obra y consumo de esa mano de obra’.

Sobre las provincias y el acompañamiento

Los gobernadores jugaron un papel importante en la aprobación de la ley a través de los mandatos hacia los diputados nacionales. Algunas monedas de cambio con recursos, obras y otras cuestiones que hacen a la política, fueron cruciales para sacar la ley.

‘Los gobernadores la han pasado de manera compleja. Soy un convencido que los recursos extra no van a venir, por una cuestión filosófica del presidente y además por el presupuesto. Creo que para obra pública vendrá lo específico y lo que se consiga vía Banco Mundial o BID’, explicó.

Conti, agregó: ‘Creo que el presidente va a tener que buscar los recursos para las obras de infraestructura, buenas rutas, buenos puertos y trabajo que nos permita bajar el costo argentino’.

‘Ha llegado el momento de que no solamente el ajuste lo hagan la Nación y las provincias miremos por la ventana, sino que acompañen. Creo que siempre hay margen para ajustar, lo decía duramente en la pandemia, “si la repartición no tiene problemas y no hay nadie, quiere decir que hay que replantear”’, analizó.

Por último, para Conti la situación es peor a los años ’90. ‘Creo que estamos bastante más complejos que en los ’90, el aparato productivo, la pobreza es mucho mayor, el tema de todo lo que es la marginación mundial es mayor. Pero todo es expectativa, de ahí a que nosotros empecemos a ser Irlanda, nos falta mucho. Podemos escribir varios libros de esperanzas truncadas. Lo votaron para que cambie, esperemos que ahora que tiene las herramientas, no haya ningún pretexto y arranque a la velocidad que corresponde’, concluyó.