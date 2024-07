Ley Bases en San Juan: el bloque libertario confía en que el PJ acompañará

La Ley Bases tuvo un extenso capítulo de ida y vuelta entre las cámaras de Diputados y Senadores. Finalmente salió aprobada con algunos cambios y ahora desde el bloque La Libertad Avanza – ADN de la Legislatura Provincial, su único diputado, Fernando Patinella, pidió que San Juan adhiera a la normativa nacional y dijo confiar en que el PJ acompañará la iniciativa.

Patinella visitó Canal 13 y en Banda Ancha, expresó la confianza en que desde el sector opositor y con mayor número de diputados, den acompañamiento a la Ley de Milei.

‘Nosotros hemos pedido que la provincia de San Juan adhiera a la legislación dictada en el ámbito nacional, tanto en la Ley Bases como en la legislación vinculada a lo tributario. No veo la posibilidad ni el sentido de que decidieran no adherirse. Primero porque el oficialismo actual acompañó y votó a favor. Y claramente va a favorecer en muchos ámbitos a la provincia de San Juan, al desarrollo e inversión’, mencionó Patinella.

En el sentido de una posible postura de la oposición, dijo: ‘creo que se va a dar en el ámbito el debate pero ya más en el ámbito de la provincia, cuales son los pro y los contra de la aplicación del sistema’ y agregó que cree que ‘vamos a tener la posibilidad de por lo menos razonar esta temática, no creo que vaya a haber una negativa cerrada a esto sin analizar y sin permitir que en los distintos temas podamos explayarnos y analizar cuál va a ser el impacto en San Juan’.

Milei y la idea de quitar las PASO

Bajo la idea de achicar el gasto, una de las iniciativas desde la campaña presidencial de Milei es el quite de las PASO. Y si bien es una idea a nivel nacional, en la provincia también sobrevuela la idea de modificar el sistema electoral, algo que el último martes contó Rodolfo Colombo, jefe de asesores del gobierno sanjuanino, en Banda Ancha.

Para Patinella, ‘la mayor prioridad y urgencia tiene que ver con el cambio de legislación en el ámbito nacional, porque es precisamente la que se aplicaría para el año que viene. Obviamente en la provincia existe la inquietud y me parece razonable que se empiece a tratar con tiempo porque es un tema que se va a debatir’.

‘Basicamente se parte de la premisa de simplificar esto hacia el elector. Sacar las PASO, sería en principio a nivel nacional’, sostuvo y agregó que ‘que las cuestiones de posicionamiento de candidato internamente, se resuelva internamente dentro de cada frente, espacio o partido’.

Sin reparos, le tiró palos macrismo: ‘los grises en política no son saludables’

Patinella es un hombre que vio nacer el PRO en San Juan y por diversas diferencias, se fue del espacio y hoy integra La Libertad Avanza, por lo tanto, es un conocedor de la cocina del partido amarillo.

‘Se están reacomodando. Pareciera ser que se van alineando las posiciones, se van diferenciando uno y otros sectores. Está la línea de Patricia Bullrich que está claramente comprometida con el proyecto liberal de Javier Milei y hay una línea más orgánica que tiene que ver con Mauricio Macri, que tiene su cautela, a los fines de adherir o no’, dijo el libertario.

Patinella en esa línea agregó que ‘hay momento en la política, que la especulación política no es saludable. Patricia Bullrich dijo “yo estoy 100% con este proyecto político y me lo juego todo”. Yo creo que los argentinos necesitan que del ámbito político empiecen a haber posiciones 100% a favor de uno u otro. El tema de los grises en términos especulativos no es saludable, ni para la democracia ni para los electores’, en clara alusión de un dardo hacia el macrismo.