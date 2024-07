Qué buscan con la reforma electoral

Uno de los temas de campaña de Marcelo Orrego era terminar con el sistema electoral que hasta dentro del oficialismo de ese entonces (uñaquismo y socios políticos), ocasionó ruido, malestar y otros gastos, según se expresó desde distintos sectores políticos. Es por eso, que desde el gobierno actual se busca impulsar una reforma electoral, según contó Rodolfo Colombo en Banda Ancha.

El jefe de Asesores del gobierno provincial, pasó por Canal 13 y brindó algunos detalles de lo que se intentará alcanzar con la reforma electoral. En ese sentido, Colombo sostuvo que ‘vamos a escuchar primero. Nosotros siempre lo hemos planteado, queremos boleta única, ir por lo básico’.

Colombo agregó que ‘uno toma como ejemplo a Mendoza, con el tema de los antecedentes, con la boleta única. Ellos tienen un solo mandato de gobernador, nosotros creemos que dos, es importante una reelección, pero no tres mandatos. Son cosas que nosotros siempre las hemos hablado, planteado en campaña, presentado proyecto y parece lógico que esto avance’.

‘Me parece que también tiene que ver, pensando en 2027 porque las elecciones del año que viene tiene que ver con una nacional y eso va a depender de la Nación. Terminar con la ley de lemas encubierta es importante para los que decíamos que tiene que servir la democracia’, dijo Colombo y agregó en sentido al posible retorno de las PASO y el gasto de dinero que significa: ‘creo que si sirve para la democracia, que la gente decida sobre los candidatos posibles, me parece que es sano para la democracia. No me parece que se aun gasto si tenemos la madurez suficiente. Si le ponés boleta única a esa PASO, ya hay un gasto muchísimo menor, porque el problema son los papeles más allá del gasto electoral’.