La intendenta de Chimbas pidió más seguridad

A diario, como sucede en otros departamentos, Chimbas suele ser sitio de distintos delitos o episodios de inseguridad. Y fue la propia intendenta, Daniela Rodríguez, la que reconoció en Banda Ancha el aumento de la inseguridad en todo el departamento y reclamó a la provincia más presencia de uniformados, pese a que mencionó que tiene buen diálogo con el Secretario de Seguridad.

La jefa comunal de Chimbas, dijo sobre materia de seguridad que ‘el problema lo tenemos a lo largo y ancho del departamento, todas las zonas. Es muy delicado el tema, venimos teniendo conversaciones con el Secretario de Seguridad de la provincia, viendo puntos de apoyo, de poder avanzar en la seguridad que estábamos acostumbrados a tener’.

Ahondando sobre la problemática, Rodríguez expresó que hay ‘aumento de la inseguridad en todos los puntos, lo que sufre Chimbas lo sufren todos los departamentos. Eso es una información diaria que la podemos leer y escuchar en los medios. La verdad que es preocupante, pero debemos trabajar en conjunto y en común unión’.

Acerca de la relación con el Secretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Sánchez, sostuvo: ‘Tengo muy buen diálogo. Hay que ajustar cuestiones, ponernos a trabajar. Yo entiendo el comienzo de una gestión nueva, pero y hay temas como que apremian y nos da la necesidad de trabajar ya’ y agregó que piden ‘presencia policial, cámaras de seguridad, puestos policiales en zonas donde necesitamos un puesto de soporte necesario para poder brindar la presencia policial a la comunidad’.

Crítica a Milei y su modelo libertario

Es conocido que más allá de las gestiones que se hacen en la provincia, los intendentes también buscan recursos o beneficios en Nación, sobre todo si se trata del mismo color político. Pero en esta ocasión, lo que le sucede a Chimbas si se compara con Nación, se da una relación de oposición.

Con un plano desfavorable, Rodríguez contó que ‘entendemos muy bien el mensaje. Si no hay dinero, por más que lo gestionemos, por el momento hasta que se reactiven ciertas cuestiones tal vez podamos avanzar en gestiones en Nación. Es fundamental que eso se pueda abrir, pero no existe hoy. De mi parte no lo existe porque entiendo que tengo las puertas cerradas, primero por ser oposición’.

‘Creo que la ciudadanía dio un buen mensaje para todos quienes nos pusimos a disposición para poder trabajar en común unión para el bien colectivo por la representatividad que tenemos desde la cabeza en nación hasta los legislativos de un municipio’, añadió la intendenta y concluyó haciendo un análisis sobre la gestión de Milei y los ajustes: 'Es fundamental verlo, quién lo tiene que pagar. Lo paga el que menos tiene y lo sufre el que menos tiene. Yo creo en un ajuste de gastos, creo que es fundamental, lo practico a diario, pero no a costa de la vida de la gente. El presidente le está haciendo pagar al que menos tiene'.