Después de Marcelo, ¿viene Juan José?

Santa Lucía ya dio un diputado nacional. Fue Marcelo Orrego, entre 2019 y 2023. ¿Se viene el segundo? La hipótesis de que Juan José Orrego tome la posta el año que viene empezó a sonar este fin de semana. Una importante fuente de Cambia San Juan filtró la conjetura en una conversación reservada. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el nombre está repiqueteando.

Las especulaciones están contenidas porque el gobierno no se puede permitir ninguna distracción en un contexto tan delicado como el que le toca transitar. Sin embargo, la política está siempre presente. Y los que tienen oficio saben que, más temprano que tarde, llegará la hora de la definición.

También saben que el dueño absoluto de esa decisión es y será el gobernador. Precisamente por ese factor es que algunos entienden que el intendente de Santa Lucía, el hermano menor de Marcelo, gana posiciones en la carrera para defender al espacio en las urnas en las legislativas de 2025.

'Lo hemos visto salir tímidamente', confesó un alto operador aliado del orreguismo. Juan José o 'Kanki' hasta ahora se limitó a gestionar Santa Lucía. Tomó la posta en 2019 y fue reelecto con alrededor de 60 puntos en 2023. Por supuesto si alguien le preguntara si tiene ganas de competir el año próximo, la respuesta estaría cantada: no es momento de pensar en eso.

Pero se piensa. Y se dice. No solo porque todos conocen el vínculo político de los hermanos Orrego -independientemente de su lazo fraternal- sino porque no aparece ningún otro nombre que pueda hacerle sombra dentro del espacio. Y eso no es poca cosa.

Claro, habrá que justificar una candidatura a diputado cuando todavía quedan dos años de gestión municipal por delante. Pero ya ha sucedido anteriormente. Todo dependerá de la cantidad de votos. Tan simple y tan difícil como eso.

Las presunciones proliferan también por el estilo 'cara de póquer' del gobernador. Sus allegados aprendieron a convivir con Marcelo aceptando su permanente estado de reserva. Es inmutable. No emite señal alguna. Tocar el tema es prohibitivo. Inoportuno.

De todos modos, a nadie escapa que la elección del año que viene será crucial para el gobierno de la provincia. Todavía lamentan haberse quedado sin senador en 2023. En este mandato, Orrego no tendrá otra oportunidad para remediar esa derrota. Apenas podrá compensarlo renovando e incrementando su representación en la Cámara de Diputados.

En 2025 finalizará su mandato María de los Ángeles Moreno, la suplente de Susana Laciar. La aspiración de mínima del oficialismo será retener esa banca. Pero lo ideal sería sumar otro diputado. Para ello tendrían que suceder otras cosas.

La primera, que el justicialismo no levante cabeza. En Casa de Gobierno manejan encuestas que siguen posicionando a Orrego como el dirigente político con mejor imagen de San Juan. Es otro argumento para sospechar que Juan José podría ser la opción más razonable en búsqueda de un arrastre mayor.

Según esos mismos sondeos, el peronismo todavía está pagando los errores del pasado. Para el oficialismo es una buena noticia. En Paula y Libertador confían en que la tendencia se prolongue el tiempo suficiente.

No fue buena noticia que Sergio Uñac y José Luis Gioja lograran una lista de consenso para laudar la interna partidaria este fin de semana. En el entorno de Orrego hubieran preferido una contienda que mantuviese entretenidos -y divididos- a los compañeros justicialistas. También lo reconoció un dirigente que es visitante frecuente del despacho del gobernador.

El otro factor decisivo para el escenario de 2025 será el posicionamiento de La Libertad Avanza. Orrego demostró que se puede entender con Javier Milei, no así con José Peluc. El martes 16 de julio, el diputado nacional dijo en Banda Ancha que no son lo mismo. Por lo tanto, todo indica que marchan hacia la elección por andariveles separados.

Si esto implica que se tendrán que repartir el voto no peronista, el costo puede resultar elevado. Dependerá entonces de la popularidad con que lleguen Milei por un lado y Orrego por el otro, al segundo semestre del año que viene. Falta muchísimo. Pero, no por distante, es un escenario que vayan a descuidar.

Puertas adentro de Cambia San Juan, el liderazgo de Orrego sigue firme. Su alta imagen positiva es ordenadora. Aun así, conviven distintos brazos que pueden guardar expectativas para el reparto de lugares en el Congreso. Por ejemplo, Fabián Martín.

El miércoles 5 de junio, el vicegobernador blanqueó en Banda Ancha que el martinismo existe. Hay nombres diseminados en todo el organigrama que responden a esa otra vertiente de Producción y Trabajo, en armonía con el orreguismo santaluceño. La pregunta es si la nómina del año próximo contemplará esta diversidad interior o no.



JAQUE MATE