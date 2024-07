Leo Gioja destacó a Uñac y a José Luis Gioja y dijo que ayudarán a Quiroga Moyano

En el cierre de listas para la renovación de autoridades del Partido Justicialista, que sucedió el sábado a la medianoche, todo quedó encaminado en la unidad de los principales sectores como son el Giojismo y el Uñaquismo, y la contención de aquellos que reclamaron por un espacio de interés. Una de los principales dirigentes que tiene el futuro armado es Leonardo Gioja, quien estuvo en Banda Ancha y mencionó que Uñac y José Luis Gioja siguen siendo referentes importantes. Además, dijo que la premisa será tener un equipo de conducción y ayudar al ungido como titular del próximo peronismo sanjuanino.

Leonardo estará dentro del Consejo Provincial del PJ y sólo es cuestión de que avancen los tiempos para la asunción de las nuevas autoridades, dado que la unidad echó por tierra cualquier intento o tipo de interna.

‘En la mayoría de las juntas departamentales hay un cambio muy fuerte y en el Consejo también. Rescato que hemos sido capaces en relación a quiénes son los dirigentes’, analizó Leonardo Gioja.

Acerca de las figuras de Sergio Uñac y de José Luis Gioja, dijo que ‘siguen siendo referentes importantes. Siguen siendo los referentes más importantes. Son dos dirigentes que tienen mucho peso, tienen mucho para aportar desde estos nuevos roles que han asumido. José Luis encabeza nuestra lista como congresal nacional porque tiene una mirada puesta en cómo reorganizamos el Partido Justicialista a Nivel Nacional, de cara a representar adecuadamente a la mitad de Argentina que no apoyó el modelo de Milei. Sergio planteó que no quería cargos porque tiene su cargo de senador nacional. Tienen roles distintos a los que tenían anteriormente y esto permite que muchos dirigentes hoy tengan que ocupar posiciones de responsabilidad. Es una forma de tener la primera base para empezar a andar’.

Juan Carlos Quiroga Moyano será el próximo presidente del PJ y sobre él y la decisión de que sea el elegido, Leonardo expresó que ‘hubo muchos cambios en la sociedad en los últimos años’ y agregó: ‘esto implica ya no tener una conducción hegemónica, sino tener equipos de conducción y creo que esa ha sido la premisa. El constituir equipos de conducción en las juntas, pero fundamentalmente armar equipos de conducción para el PJ a nivel del Consejo Provincial. Creemos que es un cambio importante y Juan Carlos encabeza ese equipo de conducción porque tiene primero una trayectoria como intendente, segundo hoy comanda el bloque justicialista. Son los dos ámbitos en los cuales hoy el peronismo provincial tiene mayoría y una responsabilidad importante’.

En análisis de Gioja fue más allá y aseguró que ‘es un buen cuadro, una buena figura para conducir un equipo’ y añadió sobre los consensos que ‘lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a ayudar’.

El rol del PJ local y el RIGI

Más allá de lo que sucede con la renovación de autoridades dentro del peronismo provincial, también es tema de interés para sus diputados y los miembros del partido lo que pueda suceder con el RIGI en la Cámara de Diputados de la provincia.

Para Leonardo, su posición es que ‘Es algo que hay que estudiar detalladamente, qué es lo que vamos a hacer y cómo, entendiendo que el RIGI le da una serie de beneficios al sector minero, pero restringe muchas potestades provinciales’.

‘Cuando en la minería abundan las desconfianzas entre la comunidad, el Estado y las empresas, me parece que es necesario que entre los tres sectores encontremos una fórmula de consenso básicamente para la licencia social. Si todos los beneficios son para la empresa, no es raro que la comunidad diga “¿y dónde el beneficio de la minería para nosotros?”. Y si el Estado no puede dar esa respuesta, la licencia social se agota. Entonces nos preocupa muchísimo la falta de herramientas que se le deja al gobierno provincial para intervenir en favor de la comunidad y de cara a las empresas mineras’, destacó Leonardo Gioja.

‘Básicamente queremos que la minería se desarrolle, no que agote su licencia social al poco andar’, agregó el referente justicialista.

Mirá toda la entrevista completa a Leonardo Gioja en Canal 13 en el video que acompaña esta nota.