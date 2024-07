Tras el acuerdo en el PJ, Gioja habló de la relación con Uñac: ‘Ahí estamos, es difícil’

La conformación de la lista de unidad para la renovación de autoridades en el Partido Justicialista provincial, significó el sello de un acuerdo político entre Sergio Uñac y José Luis Gioja como los más representativos, además de contener a otros sectores con aspiraciones dentro del espacio. Sin embargo, el pacto entre los dos ex gobernadores significó acortar un paso en las diferencias que mostraron en los últimos años y sobre eso habló Gioja en Banda Ancha.

Al ser consultado si logró recomponer la relación con Uñac, dijo: ‘Ahí estamos, es difícil porque compartimos y después, inentendible, porque de un día para otro éramos los más malos. No hay que tener cuestiones personales en esto.

‘Don Eloy Camus, un gran maestro me decía dos cosas: “primero, vos flaco andá bien, pero tenés que tener mala memoria, tenés que acordarte de lo que te convenga” y la verdad que eso es cierto. Y la otra, había habido un quilombo con los jóvenes y Diario de Cuyo sacó que Gioja y su grupo no se qué, entonces me fui a quejar con don Eloy y me dijo “salí. Cuando no hablen de vos, vení a verme, sino dejá que digan” y la verdad que uno se pone a pensar y son enseñanzas que sirven’.

Elogios a Quiroga Moyano

La lista de unidad presentada lo coloca al veinticinqueño Juan Carlos Quiroga Moyano como el próximo presidente del PJ y para él sólo hubo palabras de elogios.

‘Al contrario de lo que algunos dicen, creo que Juan Carlos es muy buen compañero. Fue mi primer intendente en 25 de Mayo en 2003. Me acuerdo cuando lo fuimos a buscar, un médico rural, un buen médico, de esos que los atiende a todos, un buen humanismo y muy diligente cuando fue intendente’, destacó el dirigente peronista sobre el ungido como próximo presidente del justicialismo.

‘Creo que es alguien que entiende la política, no es un protagonista número uno pero sin ninguna duda se va a poner la camiseta que tiene y va a ser una buena herramienta para la construcción de ese movimiento nacional que se necesita, nacional, popular y celeste y blanco que se necesita donde el justicialismo es la columna vertebral’, aseguró.

Una mirada hacia la gestión provincial

Gioja realizó una mirada hacia la gestión provincial cómo viene transitando la gestión del gobernador Marcelo Orrego y lo que viene por delante.

‘En lo provincial no puede ser muy distinto a lo nacional. No hay individuo que se salve en una sociedad que anda mal. Veo un gobernador que hace esfuerzos pero que tiene un vínculo. Respeta las instituciones. Habría que darle más tiempo, veo buena intención y hay que ponerse firme y rever algunas cosas como minería, por supuesto promoverla, porque me parece que con el relieve que tenemos, con lo que es San Juan, una de las actividades productivas más importantes tiene que seguir siendo la minería’, empezó analizando Gioja.

El ex gobernador añadió en relación a la actividad minera que ‘a Orrego le tendría que ir bien. No está mal que le vaya bien, para que los sanjuaninos salgamos también. Hay que entender la política sin mezquindades’.

