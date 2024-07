El guiño de Karina al cambio en la UNSJ

El jueves pasado, en la puerta de la Casa Natal de Sarmiento, Javier Milei se quejó de que Argentina lleva décadas sin hablar de alfabetización. 'Probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad', dijo como al pasar. Tadeo Berenguer no estuvo para escucharlo, 'por problemas de agenda'. No hacía falta la excusa formal. No había forma de que el rector asistiera ni aplaudiera una coma del discurso presidencial.

La tirantez entre la Casa Rosada y las universidades públicas hizo eclosión con la marcha histórica del 23 de abril. Luego se suavizó la tensión con una serie de desembolsos parciales. Pero el problema de fondo persiste, porque es de corte ideológico. Todo indica que la discusión se extenderá en el tiempo y que podría ser uno de los ejes -o el eje más importante- en las elecciones del año próximo.

Efectivamente, la Univesidad Nacional de San Juan irá a las urnas allá por junio de 2025 para renovar desde el rector y la vice hasta los decanos, los directores de departamento, los consejeros superiores y los directivos. De un lado estará Berenguer o alguien de su espacio. Del otro, habrá una alternativa emparentada con el cambio.

Y ese es el punto crítico que debió, de alguna manera, atender Karina Milei el jueves en el hotel de Avenida Ignacio de la Roza y Del Bono. Fue cuando la abordó el profesor Eduardo Carelli, ex candidato a decano de Filosofía y hoy principal figura de la oposición a la ganadora, Myriam Arrabal.

Previamente hubo una gestión del diputado nacional José Peluc, para que Carelli pudiera acercarse a Karina. Quedó la foto como registro de esa conversación breve pero intensa y, posiblemente, fundacional.

En Banda Ancha, Carelli reconoció que actuó movido por la inquietud de su espacio político. Si ellos quieren encarnar el cambio, quedar asociados al Milei que asfixia a las universidades conspira contra sus posibilidades.

Quedó demostrado el 23 de abril cuando una multitud salió a las calles para rechazar el desfinanciamiento a la educación superior. Fue una marcha transversal. Protestaron incluso votantes libertarios, porque ese bien sagrado no se puede tocar.

Entender las relaciones internas en la Nacional de San Juan puede ser confuso para quien lo intente abordar desde afuera. Trazar un paralelismo con el escenario político externo, sin filtro, supone cometer un grave error.

El espacio que llevó a Berenguer al poder fue mayoritariamente de centro-izquierda y peronista, pero eso no implica que no hubiese referentes con otra afiliación. Lo mismo sucedió en el armado de su retador, el arquitecto Jorge Cocinero, con quien disputaron el ballotage en 2021.

Berenguer confirmó en Banda Ancha que su agrupación buscará la continuidad el año que viene. Cocinero, también en Canal 13, ratificó su vocación de competir.

Para Carelli, la realidad argentina acotará el abanico de candidatos en la UNSJ. Muchos, posiblemente la mayoría, imaginan un escenario muy polarizado. La síntesis sería continuidad o cambio.

La continuidad estará encarnada por Berenguer -o quien tome su lugar- en tanto que el cambio encontrará rápidamente algún referente. Posiblemente sea Cocinero para rector, si logra cerrar acuerdos con decanos. Su discurso tiene puntos de contacto visibles con Milei. Reclamó una administración más eficiente, objetó los ingresos a planta permanente y se opuso a la marcha, al argumentar que la educación se defiende en el aula.

Berenguer asumió con la marca del peronismo. Jugó cuando recibió a los candidatos de Unión por la Patria en campaña en el Palomar el 31 de octubre de 2023, en la víspera del ballotage presidencial. Su secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, es un crítico fervoroso al modelo económico de Milei. La postura del oficialismo en la casa de altos estudios es inconfundible.

Por lo tanto, la oposición no tiene otra alternativa más que pararse en la vereda opuesta. Es ahí donde eligió posicionarse Cocinero. Y es ahí también donde emergió Carelli, a partir de su foto con Karina.

A la secretaria general de la Presidencia le pidió fondos para continuar la construcción de la nueva Escuela de Música. Ella le dijo que se manejara con el diputado Peluc. El canal de diálogo quedó abierto.

Ya lo dijo Mauricio Macri: al cambio hoy lo encarna Milei. Todo aquel que quiera confrontar con el justicialismo, tendrá que entenderse con el presidente libertario. Aun cuando sea difícil acomodar todas las variables. Y haya que disimular alguna excentricidad.



JAQUE MATE