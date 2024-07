Tras la firma del Pacto de Mayo, Colombo asegura que Milei lo necesitaba

El tan ansiado Pacto de Mayo por parte del gobierno nacional, fue analizado en Banda Ancha por Rodolfo Colombo, hombre de la política sanjuanina que hoy ocupa un lugar importante dentro del Gobierno de Marcelo Orrego ya que se desempeña como jefe de Asesores. Para el referente del partido Actuar, Milei necesitaba del acompañamiento y la firma que se concretó en la casa de la Independencia argentina.

Para Colombo, la firma del pacto ‘es un logro importante. Es un signo de madurez política de parte de 18 gobernadores más allá de dirigentes que estuvieron. Le da cuerpo a Milei, que no lo tiene desde lo institucional y político cercano amigable, entonces es un muy buen gesto de madurez de parte de aquellos que acompañan’.

El jefe de asesores dijo que ‘ahora esos puntos hay que llevarlos a la cancha y la gestión. Le sirve mucho a Milei mostrar eso, sobre todo en un momento en el que la situación está difícil económica y financieramente’.

Además, para Colombo ‘Milei lo necesitaba, porque después de 7 meses tenga su ley madre por la cual decir “necesitamos esto”’.

Colombo agregó que ‘en términos políticos, ayer tuvo un discurso más moderado que en otros momentos, no un 100% moderado porque siempre dice alguna cosita, pero abriendo la puerta para todos aquellos que se quieran acercar. Al lado de “son todos ratas”, me parece que es un gesto que es lo que uno espera del presidente. Más allá de Milei, es su personalidad. Pero desde Milei, lamentablemente esas cosas no nos sorprenden y no es bueno que el presidente tenga esas cuestiones, pero esperemos que lo de ayer sirva para todas estas cosas, desde lo personal, institucional que es su investidura y para la gestión’.