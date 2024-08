Secretos de perforación en alta montaña: oficio de alta demanda, pero pocos especialistas

Este jueves será un día clave en la Cámara de Diputados porque se debatirá la adhesión o no al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) y eso puso a los proveedores mineros como artífices y promotores de la aceptación a la iniciativa. Y en esta oportunidad, uno de los sectores que tendrá actividad plena si desembarcan inversiones y proyectos mineros son los perforistas. En este contexto, desde la empresa HG Perforaciones, Eduardo Caputo dio a conocer los secretos que tiene la perforación en alta montaña, un oficio que tiene mucha demanda de puestos de trabajo, pero también cuenta con pocos especialistas.

Caputo explicó que ‘los pórfidos de cobre que hoy en día están sonando mucho, van más o menos de 300 a casi 1100 metros. Tiene toda una técnica donde uno empieza con un diámetro mayor y después va reduciendo, de forma de ir dejando estabilizada la perforación, porque hay muchas cuestiones, un aspecto técnico cuando llega a esas profundidades, 1100, uno arriba ve que la barra está girando, pero en el fondo del pozo todavía, toda la elasticidad del tren de barras hace que se vaya absorbiendo y abajo no está girando, entonces, es toda una técnica muy avanzada y hay que tener personal especializado para eso’.

Acerca de lo que es esencial en esta tarea, el especialista sostuvo que hay ‘muchas herramientas, por ahí uno piensa que lo más importante es la mecha, pero en realidad son los fluidos. Los fluidos te lubrican la broca, te estabilizan la perforación, te producen levantar los sedimentos, entonces, es como el alma de la perforación, en realidad pasa más por el fluido que uno prepara, y esto viene de la rama del petróleo, ellos son los más avanzados, que el de acero, de la broca en sí’, y agregó sobre el mayor objetivo que tienen y tarea que desarrollan: ‘La perforación es para tomar muestras en profundidad. La más común es la diamantina, que usa coronas diamantadas, se saca un cilindro de dos o tres pulgadas de diámetro que es el testigo de roca’.

Los perforistas son los primeros que deben desarrollar tareas en un proyecto minero y así lo explicó Caputo. ‘Anteriormente los perforistas eran como un oficio, una profesión que se transmitía del abuelo al padre y del padre al hijo porque no había mucha bibliografía o estaba en inglés y la verdad que tampoco hay mucha gente que esté dispuesta a pasarse 15 o 20 días en una plataforma de perforación, durmiendo en el campamento porque la exploración no es una mina, es la primera etapa, tenemos carpas, tenemos módulos, no tenemos un hotel por ahí como ya tiene la mina, entonces es una mezcla de actitud, de conocimientos y de algunas cosas más que es el recurso limitante de los perforistas’.

Capacitar a una persona para una gran perforación ‘por lo menos tiene que tener unos cinco años de experiencia’, explicó y agregó que ‘si vamos por ahí a los pozos más comunes que van de 500 o 600 metros, con dos años como un ayudante avanzado, ya puede empezar a agarrar la máquina y con un poco de supervisión y de ayuda para pasar las partes más complicadas, se puede llegar a tener un perforista en dos años’.

La expectativa de puestos de trabajo en caso de abrirse proyectos mineros, para Caputo, desde la industria entienden ‘que la construcción es donde menos se perfora, tenemos 30 proyectos en San Juan de exploración, 6 avanzados, que son los más próximos si nos adherimos al régimen y todo, en transformarse en mina, pero vemos que la exploración va a tener un poco de recesión en ese sentido por la cuestión esta que te estoy mencionando, es normal que cuando un proyecto se empieza a construir deje de establecer tanta exploración para recursos y se enfoque más en lo que es la parte constructiva’. Una vez finalizada la parte constructiva hay otro tipo de perforaciones, puede ser ‘para explosivos para la producción, para determinar minerales, para geotecnia, puede ser para estudios de agua, se sigue perforando bastante’, señaló Caputo.

Apoyo al RIGI

El RIGI contará con la adhesión o no de la provincia, ya que eso lo definirán este jueves los diputados. Pero desde el sector de los prestadores mineros, esperan que la balanza se incline por el positivo, porque ‘la adhesión al régimen va a ser muy favorable para toda la industria minera, no únicamente lo que es la explotación y la construcción, sino que una vez que vamos a ver seguramente que presupuesto de exploración también se puede adaptar al RIGI. Los 200 millones de dólares, que es el mínimo que establece el régimen, son dos presupuestos de exploración, son dos campañas de presupuesto de exploración grandes, no estoy hablando de las más pequeñas, entonces no solo vamos a ver la construcción de minas de cobro, de minas de oro, sino que también pueden venir los que nosotros conocemos como las junior de exploración, van a venir con esa cantidad de dinero, van a invertir y se van a ver beneficiadas y vamos a ser mucho más atractivos que ir a explorar a otro país u otro continente’.

‘Lo vemos muy positivo desde el sector de exploración, del sector de explotación, todos los servicios anexos, esto es algo que nosotros tuvimos la oportunidad de exponernos frente a los diputados que van a sesionar, estoy hablando de cámaras empresariales y colegios profesionales, y lo interesante es que dentro de las cámaras empresariales no solo está perforación y servicios mineros, también está la Cámara de Comercio Exterior, estaba la de Turismo, estaba la de Construcción, la Federación Económica, todas las cámaras de Calingasta, Iglesia y Jáchal. Entonces vamos a requerir servicios de todo tipo, la economía se va a mover bastante, vamos a tener una recuperación económica que al país yo creo que le va a venir muy bien y a la provincia ni imaginándolo, va a ser bastante positivo’, dijo el empresario perforista en Canal 13.

Mirá la entrevista completa a Caputo en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.