Castañeda cruzó a Capello por la idea de pasar las regalías municipales de minería a Provincia

En una jornada marcada por la actividad minera principalmente en la que en Cámara de Diputados se trataba el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), mientras sucedía eso, el dirigente radical- bullrichista y referente del sector minero, Mario Capello, aseguraba en Canal 13 deslizó la idea de que aparezca algún proyecto que proponga pasar las regalías mineras que cobran los municipios mineros y pasen a la provincia. Sobre este asunto, el ex intendente calingastino y actual diputado de Jorge Castañeda, en Banda Ancha cruzó a Capello, aseguró que los municipios no van a permitir que eso suceda y que las regalías de Casposo fueron bien utilizadas en su departamento.

‘Por supuesto que los municipios nos vamos a poner en contra de esa supuesta iniciativa. Los municipios, en primer lugar, nosotros como diputados departamentales, lo que tenemos que hacer es defender nuestros municipios, defender nuestro financiamiento, defender nuestro desarrollo. Por lo tanto, si hemos apoyado a este régimen de grandes inversiones, para que pueda acogerse a aquellos proyectos mineros que estén más cercanos a su explotación como Azules, como Pachón, como Filo del Sol o como José María, eso representa una oportunidad para los municipios y la oportunidad para los municipios, los municipios tienen que llevar una parte’, sostuvo el legislador y agregó: ‘Entonces, si después de esta ley existiera una iniciativa de esa naturaleza, por supuesto que trabajaría arduamente para que eso no ocurra

Lo deslizado por Capello ocurrió también en el marco de siempre existentes cuestionamientos acerca de que los municipios recibieron importantes sumas por regalías y luego eso no se de manera notoria volcado en la gestión.

Sobre esto, Castañeda sostuvo: ‘Yo voy a opinar de Calingasta. Nosotros tuvimos un proyecto que yo siempre los destrato como un proyecto escuela en todos los sentidos. Proyecto escuela en donde capacitamos mucha gente para ingresar en ese proyecto. En algún momento fueron el 70% de calingastinos trabajando en el proyecto y un 30% que venía de otros lugares que eran recursos técnicos bien formados. Tuvimos un desarrollo de proveedores muy bueno, tuvimos una comunicación muy buena con la empresa y tuvimos regalías que no fueron muchas pero que se utilizaron perfectamente bien, tanto en el gobierno que les tocó a Robert Garcés como un año que me quedó de regalías a mí’.

El ex jefe comunal mencionó que hicieron ‘obras de infraestructura como por ejemplo hoy en día toda la red de agua potable. Prácticamente se llenó todo y se llegó con agua potable a pueblos que no tenían como Puchuzún, Villanueva, Villa Corral, La Isla, Hilario, como Colón. Esos lugares no tenían agua potable. Se amplió la red de Barreal, de Tamberías, de Villa Calingasta. En eso nos usamos perfectamente bien. Se hizo el centro cultural de Calingasta, el museo de Calingasta, se hizo la primera etapa del centro cultural de Barreal. Ahí estuvo la obra de infraestructura para el desarrollo de los distintos pueblos’.

‘Creo que se utilizó muy bien. Creo que fue poca porque el proyecto era chiquito, pero de todas maneras en un proyecto grande tenemos que encarar obras grandes y cuando usted tiene herramientas como la planificación San Juan 2030, entonces la comunidad define cuáles son las obras que se tienen que realizar con los fondos que provienen de la minería’, expresó el legislador cordillerano.

