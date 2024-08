Capital le reclama a Nación una deuda millonaria por el Ecoparque

La obra del Ecoparque de Capital, situada donde funcionara hace años el Matadero, comenzó a tener complicaciones a fines de la gestión anterior, con la falta de llegadas de recursos, por lo que la Municipalidad de la Ciudad de San Juan comenzó a concretar avances, con la promesa de devolución de los fondos. Pero los gobiernos cambiaron, la administración de Milei aplicó una política de ajuste y es la Municipalidad de la Capital la que reclama ese dinero que Nación hasta entonces no devolvió, así lo explicó en Banda Ancha el Coordinador de Gabinete municipal, César Aguilar.

El funcionario de la gestión de Susana Laciar, sostuvo en Canal 13 que ‘con los pocos recursos que hay, las obras se están haciendo, también la Secretaría de Planificación está trabajando, y gracias a Dios, más ordenados, más tranquilos, pero con muchas cosas por delante para hacer. Susana ha bajado línea permanentemente a que todas las áreas trabajen en conjunto, porque es fundamental que haya coordinación’.

Los primeros meses de la gestión de Laciar fueron para realizar un profundo diagnóstico y sobre eso, Aguilar contó que la intendenta les dijo que ‘no se habla más de lo que pasó, no se habla más de la gestión anterior, de aquí en más es pura gestión nuestra’.

Pero fue la gestión anterior la que realizó obras en el Ecoparque con la promesa de que los fondos correspondientes a certificados de obras, iban a ser devueltos por Nación porque así se habían comprometido, al tratarse de una infraestructura financiada por la administración federal.

Sobre el Ecoparque, Aguilar contó que el municipio la ha ‘neutralizado y ahora vamos a rescindir contratos. A la empresa se le quedó debiendo un dinero de esa obra, con quien ya hemos acordado los montos desde el momento de la neutralización. Hemos ido abonando lo que hemos podido en todo este transcurso de neutralización de esa deuda. Lo anunció en su momento en la inauguración del periodo ordinario la intendenta, que eran 40 millones de pesos’.

Ahondando en la explicación, el coordinador de Gabinete dijo que ‘lo peor que tiene esa obra es que son fondos nacionales. Nación decidió interrumpir todo lo que era la obra pública. Y solo iban a continuar aquellas que llevaban más del 85% de ejecución. Esta obra estaba en un 45%. No estaba dentro de esas obras que se podían continuar. Entonces los fondos nacionales no iban a llegar. Lo que sí, la gestión anterior había pagado certificaciones a cuenta de lo que iba a venir. Esos fondos que nos está debiendo Nación, que son cerca de 200 millones de pesos por esa obra, no van a venir nunca. Uno va a Nación y primero tiene que encontrar las oficinas, que no las encuentra. Ya no hay Ministerio de la Pública, hay una Secretaría que depende del Ministerio de Economía. Y las oficinas que estaban a cargo de este tema las han distribuido en distintas zonas’.

‘Tenemos ese problema no solo con la obra del Ecoparque, sino con la obra que se hizo también de Zonas Vulnerables, que se llamaba. También algunas obras que se hicieron de cordón cuneta, veredas, en las zonas periféricas, una obra que se hizo en diferentes zonas. Están terminadas, pero se generaron sus redeterminaciones de precio y por lo tanto, es una deuda que ha quedado. Pero también se pagaron los certificados, perdiendo los fondos nacionales, que no llegaron nunca. Entonces, Zonas Vulnerables de Nación le debe a la Municipalidad de la Capital 80 millones de pesos a valores históricos y a eso habría que actualizarlo. Los 200 millones de pesos de lo otro, también son a valores históricos. O sea, hay que actualizar todas esas historias’, dijo Aguilar y añadió: ‘Estamos tratando de ver si Nación nos va o no nos va a devolver esos importes. Está difícil, está muy difícil’.

Mirá la entrevista completa al coordinador de Gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, César Aguilar en Banda Ancha, en el video que acompaña esta nota.