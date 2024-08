Avanza la amnistía con los bloquistas disidentes: ‘La idea es devolverles la afiliación’

Las rispideces que ocasionaron ruptura dentro de un sector del Partido Bloquista parecen ir en camino a su fin. Saldar aquellos desencuentros, expulsiones o suspensiones del partido, a priori parece ser el objetivo dentro del partido de la estrella y sus dirigentes. En la semana apareció el rumor del posible acercamiento del bloquismo al orreguismo. Esto movilizó a los exafiliados expulsados a reclamar que les pidan perdón, además de devolverles la afiliación. Y en las últimas horas se conoció una foto de algunos bloquistas ‘disidentes’ que son miembros del oficialismo, en el despacho del presidente del partido, Luis Rueda. Este último brindó detalles en Banda Ancha acerca de lo que pasó y dijo que ‘la idea es devolverles la afiliación’ y reconoció que ‘hay un acercamiento institucional con Orrego’.

Una imagen vale más que mil palabras, expresa un adagio y es una foto lo que se dio en el despacho del partido centenario, entre Franco Marchese y Juan Pablo Medina, quienes forman parte del equipo de Orrego y son bloquistas que fueron corridos del partido, junto al presidente bloquista, Luis Rueda y el diputado por Iglesia, Gustavo Deguer.

Luis Rueda explicó que ‘era una charla que nos debíamos hace tiempo, yo la intenté a fin de año cuando fui de nuevo por la presidencia del partido’, contó y añadió: ‘Traté de sumar a todos los sectores, en ese momento tanto Marchese como Juan Pablo Medina, ellos al ser funcionarios no se quisieron meter en ninguna lista, no quisieron participar en la interna y quedamos que cuando pasara la interna nos íbamos a reunir de nuevo, a hablar del tema de San Juan, ellos obviamente son funcionarios de la provincia, y hablar obviamente del bloquismo también, los dos tienen fuerte pertenencia familiar al partido y obviamente también de trabajo político que han hecho en sus carreras políticas’.

Sobre el choque que hubo dentro del partido, entre la cúpula partidaria que derivó en la salida de un grupo de bloquistas, eyectados por decisión las autoridades, Rueda sostuvo que ‘a fin de año hablé con él y con César Aguilar también y le dijimos que la idea era devolverle la afiliación que había sido suspendida porque ellos habían participado en un frente electoral que el partido no había aprobado orgánicamente y la carta orgánica lo establece en forma clara para no confundir a los afiliados, porque si no después tenés diferentes afiliados o pertenecientes al partido participando en diferentes elecciones con diferentes listas de diferentes espacios y eso hace confundir al electorado bloquista’.

Estas declaraciones del presidente del partido echan luz sobre los movimientos que puede hacer el bloquismo en materia electoralista y de posicionamiento a corto plazo.

Al ser consultado Rueda su había un acercamiento hacia Orrego, el legislador aseguró: ‘Hay un acercamiento institucional. El otro día hemos marcado una cuestión con respecto al RIGI, que nosotros desde el primer momento decidimos acompañar, no lo dudamos y eso también obviamente el gobierno nos reconoció que por parte de los diputados bloquistas, acompañamos primero en comisión para salir al despacho y después también en el recinto. Ha sido un acercamiento más que nada institucional, lo he repetido varias veces, nosotros no vamos como partido, siempre hemos acompañado cuestiones importantes para la provincia, no vamos a cumplir solamente el papel opositor por ser oposición, por una cuestión electoral, a ver si el año que viene nos va bien, estamos convencidos que las cosas que hagan bien para la provincia, que queremos que sean buenas para la provincia, las vamos a acompañar, entonces obviamente es el punto de encuentro con el oficialismo, que esto se va a ver a mundial o que vamos viendo cuestiones obviamente institucionales desde la Cámara de Diputados y también con respecto a la gestión’.

Los próximos pasos que tiene por delante la dirigencia bloquista es la de ampliar las reuniones con el resto de los ‘disidentes’ y así lo reconoció el líder del partido.

‘Al haberse sumado Marchese, creo que hay un acercamiento tanto con Enrique como con César Aguilar), a los cuales obviamente vamos a invitar a empezar a participar, si quieren ir a las reuniones, dar su opinión también con respecto a temas de la provincia que ellos consideren que podamos plantear como partido’, explicó y añadió: ‘Hemos dado un gran paso para que los bloquistas dejemos de lado diferencias que hemos tenido anteriores, que han sido más que nada con respecto a los frentes que veníamos acompañando’.