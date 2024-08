Sergio Miodowsky: ‘Hoy tenemos un gobernador federal, no como antes’

Los municipios muchas veces se debaten en qué relación tienen con el gobierno provincial, si son del mismo color político o no, aunque mucho depende de las gestiones del mismo jefe comunal. Ahora, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, conduce un departamento alineado al gobierno provincial, algo que no sucedió durante los últimos 8 años anteriores de gobierno de Sergio Uñac. En la comparativa, fue el intendente quien dejó entre líneas que la forma de gobernar la provincia cambió y sostuvo: ‘Hoy tenemos un gobernador federal, no como antes’.

A diferencia de años anteriores, Rivadavia hoy es uno de los cuatro municipios alineados con el gobierno que conduce Marcelo Orrego, por pertenecer al mismo espacio. Y son una quincena los intendentes que llegaron al poder departamental desde otro sector político. Ante este escenario, Miodowsky dijo que ‘el gobernador tiene un diálogo permanente con todos los intendentes, permanentemente viendo de qué manera poder colaborar con cada uno de los intendentes, porque detrás de cada intendente hay vecinos, hay vecinos que están esperando respuestas. Y esto celebro que sea así. Antes no era así’.

Continuando con su análisis, sostuvo que ‘antes parecía ser si alguien era intendente y no era del mismo color político, le apretaba un poco más la rienda, le cerraba el grifo, como pasó en Rivadavia, que fue el único departamento de la provincia que quedó fuera de la obra de pavimentación. Hoy tenemos una gestión federal, hoy se escucha a todos, el gobernador trata de llegar a todos los sectores, se lanzan créditos para emprendimientos, se lanza pavimentación para todos los sectores, hay una apertura más federal’.

Más allá de estas declaraciones, el intendente agregó: ‘Siempre quiero que llegue más recursos al departamento, obviamente’.

"San Juan necesita que todos los corredores miren al mismo lado"

Acerca de los lineamientos que se han dado de parte de cuatro municipios con el gobierno provincial, sólo uno está fuera del Gran San Juan (Sarmiento) y los otros tres conforman el corredor este-oeste del principal conglomerado urbano de la provincia con Santa Lucía, Capital y Rivadavia. Pero para Miodowsky, más allá de la vinculación partidaria de estas tres comunas bajo el ala del partido Producción y Trabajo, ‘San Juan necesita que todos los corredores miren al mismo lado’.

‘San Juan necesitamos todos los corredores, que todos los corredores miren al mismo lado, que todos los corredores confluyan y converjan para que cada día San Juan esté más lindo, para que lleguen más obras a todos los departamentos’, dijo el jefe comunal.

Y agregó ‘como dije anteriormente, hoy el gobernador no tiene miramientos políticos, creo que todavía no son momentos de campaña, ni que hay que tener la urna en la cabeza, hay que trabajar por y para la gente y mejorar los problemas, que son muchos los que hay que solucionar, y que se están solucionando’.

Mirá la entrevista completa al intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.