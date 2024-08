Elecciones 2025: Ibarra asegura que el PJ sacará más de 40 puntos y ganará

Mauricio Ibarra fue uno de los hombres claves para el armado de la lista del Partido Justicialista que se caracterizó por la unidad, acercando posiciones del giojismo, el uñaquismo y conteniendo a otros sectores que también reclamaban protagonismo en el partido político. Para el armador, el peronismo va a sacar más de 40 puntos en las elecciones de medio término que serán el próximo año.

En 2025 hay elecciones para elegir 3 diputados nacionales y es una carrera importante para el justicialismo, que intentará al menos mantener las bancas que tiene (dos), aunque se sabe de antemano que podrían ser una elección por demás reñida y de tercios.

Pero para Ibarra en caso de que sigan existiendo las PASO, el PJ ‘tiene que poner un arco de distintos candidatos y con una interna ancha, que le permita al electorado ensanchar de alguna manera la capacidad de votos que tiene el peronismo y tener un resultado positivo que va a ser por encima de los 40 puntos, el peronismo el año que viene va a estar ganando. Estoy seguro que va a sacar mucho más de 40 puntos y vamos a terminar ganando la contienda electoral de 2025’.

‘Hay que hablar del '25 de modelo, de un modelo hoy que no te permite plantar nada porque no lo podés vender por la caída del consumo, o no podés producir nada por la caída del consumo, o antes una persona que se jubilaba o le echaban, se ponía un almacencito o un kiosco o algo para poder sobrevivir y hoy no lo podés hacer. Entonces, ¿hasta cuándo con este modelo? ¿Qué posibilidad de vivir tiene la gente con este modelo? un modelo que no construye vivienda, vos antes tenías la esperanza de salir sorteado, ahora sin casa no tenés la esperanza de nada’, dijo Ibarra.

Siguiendo con su análisis, el dirigente se preguntó: ‘¿Quién va a construir las casas de las personas que hoy están empezando a ser adultos? O hoy se están casando. Las casas que se están entregando en San Juan son las que quedaron del gobierno anterior. ¿Cuándo se va a empezar a construir una casa nueva con el gobierno de Milei? Es imposible’.

En la lista hay pocos lugares y en el peronismo los nombres para ocupar un lugar son muchos, pero uno de los nombres fuertes que puede llegar a estar es el del ex gobernador Gioja. Algo que para Ibarra ‘puede estarlo. Me parece que no hay que tener temores, no hay que tener celos, no hay que tener envidia. Sí, pueden estar todos. Sería mucho mejor si están todos. Nos aseguraría el triunfo para el año que viene. Y también discutir un modelo, discutir un modelo de pensamiento. Está bueno que discutamos, que el almacenero que le va mal entienda por qué le está yendo mal’.

Estas declaraciones de Mauricio Ibarra y críticas al modelo del gobierno nacional de Javier Milei, las podés ver en el video que acompaña esta nota.