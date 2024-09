Para Colombo ‘es prematuro hablar de migraciones a Juntos por el Cambio’

Dicen que los frentes electorales finalizan junto con la elección para la que se conformaron. Y con un frente fracturado que perdió las elecciones provinciales, el Partido Bloquista parece estar con intenciones de un acercamiento hacia el oficialismo, aunque para el jefe de asesores del gobierno provincial, Rodolfo Colombo, ‘es prematuro hoy hablar de migraciones a Juntos por el Cambio’, sostuvo en Banda Ancha.

‘Yo creo que es prematuro hoy hablar de migración todavía. El diálogo es lógico y que se dé. Las circunstancias son distintas, los objetivos de cada espacio, cada partido, lo evaluará cada uno de ellos. Y hoy quien gobierna, quienes gobernamos, somos nosotros, y eso hace que algunos puedan tener alguna expectativa, si las diferencias de fondo no están, de estar cercanos. Y eso es lógico y es parte de la realidad que uno convive. Así que no lo veo mal, pero me parece que es prematuro hoy hablar de migraciones. No de que el diálogo tiene que darse, por supuesto’, dijo Colombo, sin mencionar partidos, pero haciendo referencia a un sector que fue socio del PJ y hoy dio pasos de acercamiento al sector oficialista.

En ese análisis, Colombo sostuvo: ‘Tenés a veces esa realidad dentro de los partidos, dentro de los frentes, imagínate si no te va a pasar pensando en otras circunstancias’.

Colombo y su mirada sobre el proceso de unidad del PJ

Fueron semanas intensas de negociación que tuvo el Partido Justicialista provincial en el marco de la renovación de autoridades. Los acuerdos de los principales sectores que son el giojismo y el uñaquismo, más los otros sectores que fueron contenidos como el gramajismo y los intendentes, como Romina Rosas, marcaron la agenda partidaria peronista. Sin embargo, un hombre de la política como Colombo, dijo que no tuvo mucho tiempo para interiorizarse de la interna, producto del trabajo como jefe de asesor.

‘En la gestión diaria hace que uno poco pueda poco pueda estar muy metido. Quizás los diputados, por ahí los diputados amigos nos tenían más al tanto. No la tomo con indiferencia, pero es expectante a ver qué pasaba. Me parece que quizás perdió una oportunidad el peronismo de plantearle a la sociedad que elijan ellos mismos un recambio, una renovación o la continuidad. Y acordarle esas cosas cuando venís una derrota tan fuerte de los dos pesos pesados que tiene el peronismo, me parece que la que lo ha visto con indiferencia es la sociedad. A los políticos quizás no tanto, porque los periodistas estamos en ese mundo, pero me parece que la sociedad la ha visto con mucha indiferencia. Y después esos resultados se ven’, sostuvo el funcionario.